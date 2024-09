DJ RESEARCH/TD Securities zweifelt an Nachhaltigkeit neuer Stimuli in China

Die jüngsten Bemühungen Pekings, die Aktienmärkte zu stützen, könnten nach Einschätzung von TD Securities keine nachhaltige Wirkung entfalten. Es sei nicht neu, dass die chinesische Zentralbank billiges Geld bereitstelle, um Aktien zu kaufen, so Marktstratege Alex Loo. Eine ähnliche Strategie sei bereits 2015 verfolgt worden, doch weil es keine Veränderung bei den makroökonomischen Fundamentaldaten gegeben habe, hätten die Turbulenzen am Aktienmarkt im darauffolgenden Jahr angehalten.

Gemessen an der Aktienrally vom Dienstag seien die Anleger begeistert von der Schaffung eines strukturellen geldpolitischen Instruments zur Ankurbelung des Aktienmarktes und neuen Fazilitäten, die es Wertpapierfirmen, Fonds und Versicherern ermöglichten, Liquidität von der PBoC zu beziehen. Die Maßnahmen dürften den Aktienkursen zwar eine Untergrenze setzen, doch ohne vielversprechende Gewinnaussichten, die eng an das makroökonomische Umfeld gekoppelt seien, dürften die Gewinne nicht von Dauer sein, so Loo. Ohne weitere fiskalische Unterstützung dürfte Chinas Wachstumsziel von 5 Prozent schwer erreichen sein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2024 04:40 ET (08:40 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.