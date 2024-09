Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH erlebte am Montag einen deutlichen Kursrückgang nach der verheerenden 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Der Aktienkurs fiel im XETRA-Handel zeitweise um 3,74 Prozent auf 3,60 Euro. Die Ernüchterung bei Investoren war groß, nachdem der BVB im Spiel gegen Stuttgart eine erschreckend schwache Leistung gezeigt hatte. Sportdirektor Sebastian Kehl mahnte eine schnelle Aufarbeitung an und warnte, dass häufigere Leistungen dieser Art die Saisonziele gefährden könnten.

Analysten bleiben trotz Rückschlag optimistisch

Trotz des Rückschlags sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Borussia Dortmund Aktie. Im Mittel gehen Experten von einem Kursziel von 6,00 Euro aus, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Gewinn je Aktie von 0,160 Euro erwartet. Die nächsten Quartalszahlen, die am 8. November veröffentlicht werden, könnten Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Vereins geben und möglicherweise den Aktienkurs beeinflussen.

