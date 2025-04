Unterföhring (ots) -- Das Revierderby der Frauen am Sonntag ab 14:55 Uhr live auf Sky Sport News und im kostenlosen Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App und auf dem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) - Jaron Steiner kommentiert- Königsblauer Tripleheader am Sonntag- Achtelfinale U19 DFB-Nachwuchsliga FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf ab 10:55 Uhr auf Sky Sport Bundesliga und ebenfalls im kostenlosen Livestream- 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4- Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 25. April 2025 - In der Frauen-Westfalenliga kommt es am Sonntag zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Der BVB führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen an - und nur der Erstplatzierte steigt am Saisonende auf.Das Hinspiel endete überraschend torlos, obwohl beide Mannschaften für ihre Offensivstärke bekannt sind: Dortmund traf in dieser Saison bereits 97-Mal, Schalke erzielte 75 Tore.Die Bühne für das Revierderby könnte kaum passender sein: Das altehrwürdige Stadion Rote Erde ist seit Wochen restlos ausverkauft - 10.000 Fans werden das Topspiel in ein wahrhaftiges Fußballfest verwandeln.Die womögliche Vorentscheidung um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg kann am Sonntag ab 10:55 Uhr live verfolgt werden. Zusätzlich wird das Spiel, das Jaron Steiner kommentiert, im kostenlosen Livestream auf skysport.de (https://sport.sky.de/), in der Sky Sport App sowie auf dem Sky Sport YouTube Kanal (https://www.youtube.com/@SkySportDE) übertragen.Königsblauer Tripleheader am SonntagInsbesondere Schalke-Anhänger dürfen sich auf einen vollgepackten Fußball-Sonntag freuen. Bereits um 10:55 Uhr trifft die U19 im Achtelfinale der DFB-Nachwuchsliga auf Fortuna Düsseldorf - live zu sehen auf Sky Sport Bundesliga sowie ebenfalls im kostenlosen Livestream.Am Nachmittag greift dann die Profimannschaft von Königsblau ins Geschehen ein: Auf dem traditionsreichen Betzenberg trifft Schalke auf den 1. FC Kaiserslautern, der sich unter der Woche überraschend von Trainer Markus Anfang getrennt (https://sport.sky.de/fussball/artikel/trainer-hammer-beim-1-fc-kaiserslautern/13353887/34240) hat. Für das Saisonfinale in der 2. Bundesliga soll nun Torsten Lieberknecht das Ruder bei den Pfälzern übernehmen.Sendeplan am Sonntag auf Sky Sport:10:55 Uhr: Achtelfinale U19 DFB-Nachwuchsliga: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport Bundesliga im kostenlosen Stream (https://sport.sky.de/)13:00 Uhr: 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern - FC Schalke 04 ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 414:55 Uhr: Frauen-Westfalenliga: Borussia Dortmund - FC Schalke 04 live auf Sky Sport News und im kostenlosen Stream (https://sport.sky.de/)Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchstAb der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6019695