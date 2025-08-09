Kaiserslautern - Am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion gegen den FC Schalke 04 mit 1:0 gewonnen.



Nach dem Auftaktsieg in der Vorwoche waren die Erwartungen bei den Gästen groß, die erste Chance hatte aber der FCK: Hanslik zog in der zweiten Minute aus spitzem Winkel ab, Karius war aber auf dem Posten und parierte.



Im Anschluss an diesen durchaus vielversprechenden Start lag das Offensivspiel beider Teams aber weitestgehend brach. Schalke überließ den Pfälzern die Kugel und offenbarte keine Lücken. Ruppige Zweikämpfe waren fast der einzige Grund für Aufregung im ersten Durchgang, der folgerichtig torlos endete.



Im zweiten Spielabschnitt ging es genauso weiter. Kaum verwunderlich brauchte es in der 55. Minute einen groben Schnitzer für den Torerfolg: Schallenberg brachte im Strafraum Hanslik zu Fall und Ritter verwandelte den fälligen Elfmeter gegen Karius sicher im rechten Eck.



In der Folge konnte aber wirklich nicht von einem Schalker Aufbäumen die Rede sein. Stattdessen verteidigte die Lieberknecht-Elf die zaghaften Bemühungen der Muslic-Truppe sauber weg und brachte die knappe Führung über die Zeit.





