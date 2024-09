Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der für einige Marktteilnehmer und für viele Analysten dann doch überraschend große Leitzinssenkungsschritt der FED ist an den Kapitalmärkten positiv aufgenommen worden, so die Analysten der DekaBank.Vor allem die Risikoanlagen hätten mit kräftigen Kursgewinnen reagiert. Die Renditen von US-Treasuries seien im Wochenvergleich am kurzen Ende recht stabil geblieben und hätten bei langen Laufzeiten etwas zugelegt, die Renditekurven hätten sich etwas versteilt. Bei den in den US-Geldmarktfutures eingepreisten Erwartungen für den Leitzinspfad habe sich im Vergleich zur Woche vor dem Entscheid nicht sehr viel verändert. Auf kurze Sicht hätten die 50 Basispunkte schon etwas überrascht, sodass die Erwartungen bis zum Jahresende 2024 um knapp 10 Basispunkte niedriger gelegt worden seien. Doch bis zum Ende des nächsten Jahres sei der eingepreiste Leitzinssatz in den USA jetzt sogar etwas höher bei 2,93%. Das sei etwa 190 Basispunkte niedriger als aktuell. Somit hätte die FED also nur in der Struktur des Pfades überrascht, nicht aber im mittleren Ausmaß. (Märkte im Fokus vom 23.09.2024) (24.09.2024/alc/a/a) ...

