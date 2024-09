Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Paukenschlag an den Finanzmärkten kam in der abgelaufenen Handelswoche aus Washington, so die Analysten der DekaBank. Zwar habe die US-Notenbank FED die Leitzinsen wie erwartet gesenkt, sie habe aber die überwiegende Mehrheit der Analysten mit einer Senkung um 50 statt 25 Basispunkte auf nun 4,75-5,00% überrascht. Im Vorfeld der Entscheidung seien schon Berichte durchgesickert, dass die FED mit einem solchen großen Zinsschritt liebäugele. Ausschlaggebend sei wohl am Ende gewesen, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik als zu restriktiv für die US-Wirtschaft eingeschätzt habe, die zuletzt konjunkturell etwas zu schwächeln begonnen habe. Insbesondere die Arbeitslosigkeit sei in den vergangenen Monaten leicht gestiegen. Dabei habe FED-Chef Powell jedoch betont, dass die US-Konjunktur weiterhin kräftig sei. Hierdurch habe er vermeiden wollen, dass die Märkte über eine vermeintlich negative wirtschaftliche Einschätzung der US-Notenbank in Panik geraten seien. Diese Sorgen hätten sich als unbegründet erwiesen: Weltweit hätten die Aktienmärkte freundlich auf die scharfe Zinswende in den USA reagiert. In Deutschland habe der DAX mit über 19.000 Punkten kurzzeitig ein neues Allzeithoch erreicht. Damit seien nun die großen westlichen Notenbanken alle auf Lockerungskurs. Allerdings würden die sinkenden Zinsen vor allem den kürzerfristigen Bereich betreffen. Bei langfristigen Renditen hätten sich die Reaktionen in Grenzen gehalten. Hier habe sich schon lange im Voraus der Konsens gebildet, dass die Geldpolitik im Sommer bzw. im Herbst mit Lockerungen beginnen würde. Aus dem gleichen Grund würden die Hypothekenzinsen nicht nennenswert auf die Zinsentscheidung aus den USA reagieren. Sie seien ebenfalls bereits in den vergangenen Monaten gesunken und hätten damit den Lockerungskurs der großen Notenbanken, zu denen auch die Europäische Zentralbank gehöre, vorweggenommen. In dieser Woche dürfte mit den Zinsentscheiden aus Schweden und der Schweiz vor allem die Geldpolitik der Euro-Outs Notenbanken im Fokus der Anleger stehen. In Deutschland werde das ifo-Geschäftsklima veröffentlicht. (Märkte im Fokus vom 23.09.2024) (24.09.2024/alc/a/a) ...

