Baden-Baden/Stuttgart (ots) -Im Rahmen des Einspar- und Reformprozesses, den der SWR im Juni angekündigt hat, hat der Sender eine weitere Entscheidung getroffen: Ende September wird die letzte Staffel der Quiz-Sendung "Meister des Alltags" in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment produziert, das Quiz wird ab 2025 nicht mehr fortgeführt.SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler: "Ich danke dem Team von 'Meister des Alltags' und Florian Weber für mehr als ein Jahrzehnt allerbeste Unterhaltung. Der Abschied nach einer solch langen Erfolgsgeschichte tut immer weh. Aber um trotz steigenden Kostendrucks Neues zu ermöglichen, um alle Generationen gleichermaßen anzusprechen - vor allem vermehrt Menschen unter 50 -, müssen wir unser Unterhaltungsangebot fokussieren und uns schweren Herzens auch von beliebten linearen Formaten verabschieden."Finale Staffel von "Meister des Alltags" ab 14. Oktober 2024Seit 2012 haben Moderator Florian Weber und ein prominentes Rateteam Menschen im SWR und in der ARD mit Fragen rund um Alltagswissen unterhalten. In den mehr als 300 Folgen (inkl. Abschiedsstaffel sind es genau 322) gehörten unter anderem Enie van de Meiklokjes, Jess Schöne, Bodo Bach und Antoine Monot sowie viele Jahre Alice Hoffmann zur Stammbesetzung der Rateteams. Die finale Staffel von "Meister des Alltags" wird im SWR wöchentlich montags um 22:30 Uhr ab dem 14. Oktober bis rund um den Jahreswechsel ausgestrahlt. Ob und wie lange das Format im Fernsehprogramm des SWR und im Vormittagsprogramm des Ersten wiederholt wird, ist derzeit noch offen.Reformagenda des SWRDie Entscheidung ist eine weitere Maßnahme im Rahmen des Einspar- und Reformprozesses, den der Sender im Juni 2024 angekündigt hatte. Mit dem damals angekündigten Maßnahmenpaket entlastet sich der SWR künftig um insgesamt 70 Millionen Euro pro Jahr und schichtet die Mittel verstärkt in digitale Angebote um.Presse-Rückfragen bitte an kommunikation@SWR.de.Infos auch auf: http://swr.li/reformagenda-meister-des-alltags-wird-eingestelltPressekontakt:kommunikation@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5871565