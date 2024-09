© Foto: picture alliance / Markus Mainka | Markus Mainka



Der Touristikkonzern hat am Dienstagmorgen ein Buchungsupdate veröffentlicht. Das gefällt den Anlegern, die die Aktie mit weiteren Kursgewinnen belohnen.Die Aktie von TUI konnte sich in den vergangenen Wochen stark erholen. Gegenüber dem August-Tief bei 5,05 Euro, das gleichzeitig den tiefsten Stand seit vergangenem Oktober bedeutet hatte, legten die Anteile mittlerweile um ein Drittel zu. Auch am Dienstag sind die Titel mit einem Plus von rund 2 Prozent gefragt. Grund hierfür dürfte vor allem das am Morgen veröffentlichte Buchungsupdate des Touristikkonzerns sein.