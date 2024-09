FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 180 auf 200 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der gute Start in die Herbst/Winter-Saison lasse noch etwas Überraschungsspielraum für die Margen im vierten Quartal, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das Vertrauen in das währungsbereinigte Umsatzwachstum ist für ihn der Schlüssel - es wiege schwerer als eine mögliche Ergebnisenttäuschung im dritten Quartal./ag/gl



