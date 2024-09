Die meistgehandelten Produkte: TUI mit vielversprechender Prognose!

Nachdem der DAX® letzte Woche infolge der Zinssenkung der Fed die 19.000 Punkte geknackt hat, ist der deutsche Leitindex heute morgen erneut zu den 19.000 Punkten zurückgekehrt. Grund dafür waren positive Nachrichten aus Fernost.

Heute stehen Long-Faktoroptionsscheine auf TUI hoch im Kurs. Das größte Touristikunternehmen der Welt hat eine vielversprechende Prognose für das Geschäftsjahr 23/24 bestätigt. Demnach erwartet TUI eine EBIT-Steigerung von mindestens 25 Prozent. Das kommende Winterprogramm 24/25 scheint ebenfalls aussichtsvoll.

Auch Long-Faktoroptionsscheine auf BMW sind gefragt. Die Aktie konnte gestern trotz Unsicherheiten gut an Wert gewinnen. Kürzlich wurde eine umfangreiche Rückrufaktion angekündigt. Bis zu 1,5 Millionen Fahrzeuge sollen wegen Problemen mit der elektrischen Bremse zurückgerufen werden. Auch erhöhte Kosten für Batterierohstoffe sind nicht vorteilhaft. Trotzdem sind die Anleger gelassen. Währenddessen haben Analysten hohe Erwartungen an die Auslieferungen des Automobilherstellerkonkurrenten Tesla. Erwartet wird ein anziehender Absatz in China, der die schwachen Zahlen in Europa ausgleichen soll.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD7H23 1,10 481,80 EUR 475,03 EUR 43,46 Open End DAX® Put HC6VV2 1,72 18960,00 Punkte 19112,57 Punkte 71,45 Open End DAX® Put HC6KU5 1,70 18960,00 Punkte 19107,88 Punkte 70,66 Open End DAX® Call HD81Q3 7,25 18952,50 Punkte 18233,19 Punkte 25,85 Open End DAX® Put HC6F59 2,20 18960,00 Punkte 19158,51 Punkte 58,95 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2024; 9:43 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD6KSL 15,62 18968,00 Punkte 18900,00 Punkte 12,61 16.09.2025 Porsche Automobil Holding SE Call HD8N5N 0,53 41,335 EUR 38,00 EUR 7,88 19.03.2025 Tesla Inc. Call HC7LYW 2,88 250,00 USD 400,00 USD 7,84 14.01.2026 DAX® Call HD14G8 1,47 18968,00 Punkte 20000,00 Punkte 155,22 17.12.2024 DAX® Put HD6KVB 8,60 18962,73 Punkte 18900,00 Punkte 20,87 16.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2024; 9:59 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC3TKP 0,36 18980,96 Punkte 20731,958449 Punkte -10 Open End DAX® Long HB8X71 2,92 18995,00 Punkte 17503,860577 Punkte 14 Open End TUI AG Long HC65YP 2,47 6,712 EUR 4,960212 EUR 4 Open End BMW AG Long HD8N3B 19,97 78,21 EUR 70,425857 EUR 15 Open End Münchener Rück AG Long HC33CU 25,67 486,25 EUR 326,01896 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2024; 10:08 Uhr;

