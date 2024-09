Vaduz (ots) -



In ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. September 2024, hat die Regierung Daniela Sele, Mitarbeiterin im Ministerium für Präsidiales und Finanzen (MPF), als neues Mitglied des Ausschusses für Finanzmarktstabilität bestellt. Die Neubesetzung wurde aufgrund von personellen Wechseln im MPF nötig. Entsprechend setzt sich der Ausschuss für Finanzmarktstabilität für die verbleibende Mandatsperiode bis 2027 neu wie folgt zusammen: Der Generalsekretär des MPF, Simon Biedermann, nimmt den Vorsitz ein. Die Mitglieder von Seiten der FMA sind Mario Gassner und Martin Gächter. Stellvertretende Mitglieder sind Patrick Brunhart und Sebastian Hagen des MPF sowie Sophia Döme und Alexander Imhof der FMA.



Der Ausschuss für Finanzmarktstabilität ist das zentrale Gremium der makroprudenziellen Aufsicht in Liechtenstein. Einsitz in den Ausschuss nehmen Vertreterinnen und Vertreter der FMA und des MPF, um die Zusammenarbeit dieser beiden Institutionen im makroprudenziellen Bereich zu stärken und die enge Beobachtung und allenfalls Reaktion auf von der FMA im Rahmen ihrer Analysen identifizierten Systemrisiken zu ermöglichen. Der Ausschuss tagt mindestens vier Mal pro Jahr.



