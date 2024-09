HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des IT-Dienstleisters Cancom mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Finanzvorstand Thomas Stark von einer weiter schwachen Nachfrage in Deutschland gesprochen, wo Cancom im ersten Halbjahr rund zwei Drittel seines Umsatzes erwirtschaftet habe, schrieb Analystin Nicole Winkler in ihrem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/ag



