© Foto: Jens Büttner - picture alliance



Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat am Dienstag den Erhalt eines neuen Großauftrags bekanntgegeben. Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort und steht vor einem starken Kaufsignal.Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers Nordex präsentiert sich in diesem Jahr in einer starken Verfassung. Seit dem Jahreswechsel verteuerten sich die Anteile um mehr als die Hälfte. Damit nimmt das Unternehmen im MDAX hinter Immobilienfinanzierer Hypoport den zweiten Platz ein. Im TecDAX muss sich das Unternehmen nur KI-Profiteur SÜSS MicroTec geschlagen geben. Gründe für das anhaltende Interesse an der Aktie dürften neben den zu erwartenden Margenverbesserungen auch sinkenden Zinsen sein, die Investitionen …