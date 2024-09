New York (ots) -Squarespace (NYSE: SQSP), die designorientierte All-in-One-Plattform, die Selbständigen beim Aufbau von Unternehmen online hilft, kündigte heute ihr jährliches Produktupdate an: Refresh 2024. Im Rahmen von Refresh werden neue Produkte, Funktionen und Updates vorgestellt, die Squarespace-Nutzenden dabei helfen, ihre Kreativität zu entfalten und ihr Business auf die nächste Stufe zu heben.KI spielt im Leben vieler Selbständiger eine zunehmende Rolle. Squarespace will seinen Kundinnen und Kunden dabei helfen, ihre Kreativität auf das nächste Level zu heben und ihre Geschäftsabläufe zu vereinfachen - mit KI-optimierten Produktneuheiten. Design-Intelligenz ist ein vollkommen neuer Ansatz für Webdesign, der modernste KI-Technologie mit zwei Jahrzehnten branchenführender Design-Expertise kombiniert. Ausgehend von der Überzeugung, dass KI die menschliche Kreativität freisetzen und nicht ersetzen soll, zielen die neuen Design-Intelligenz-Tools darauf ab, die kreative Gestaltung der persönlichen Online-Präsenz zu unterstützen und zu verstärken.Als Teil der Design-Intelligenz-Tools hat Squarespace die nächste Evolutionsstufe des Design Kits vorgestellt, dem ersten KI-gesteuerten Website-Builder des Unternehmens. Als kreativer Partner hilft das Design Kit dabei, hochwertige und maßgeschneiderte Websites zu erstellen, indem es Design- und Content-Empfehlungen gibt, die die individuelle Markenidentität widerspiegeln. Das Design Kit unterstützt die Nutzenden bei jedem Schritt des Websitebaus, vom Onboarding bis hin zu den Design- und Funktionsphasen. Durch die Einbeziehung von Kernelementen, die jede Marke einzigartig machen - wie z. B. die Unternehmensart und die bevorzugte Farbpalette - hilft das Design Kit dabei, einen schönen, individuellen Ausgangspunkt für jede unternehmerische Reise zu schaffen. Design Kit (mit KI) ist jetzt weltweit in allen Sprachen verfügbar."Squarespace setzt sich für den unersetzlichen Wert menschlicher Kreativität ein. Unsere aktuellen Plattform-Updates sollen es Selbständigen und Entrepreneuren ermöglichen, ihre Visionen und Marken auf einfache Weise zum Leben zu erwecken", sagt Anthony Casalena, Gründer und CEO von Squarespace. "Es war ein unglaubliches Jahr im Zeichen der Innovation bei Squarespace, in dem wir die neuesten Technologien mit unserem tief verwurzelten Fokus auf Design kombiniert haben, um unseren Kunden weltweit unübertroffene Möglichkeiten zu bieten."Zu den neuesten Tools und Funktionen, die in Refresh 2024 vorgestellt werden, gehören:Ein Zeichen setzenDie neueste Suite von Design- und Content-Generierungs-Tools sorgt für eine personalisierte Online-Präsenz, die auf jedes Markenprofil und jeden Bedarf zugeschnitten ist.Design-Intelligenz- Design Kit (mit KI): Die nächste Evolutionsstufe des geführten Webdesign-Prozesses von Squarespace wird durch KI-Integrationen erweitert, die automatisch eine herausragende Website mit kuratierten und wunderschön gestalteten Bildern und Texten erstellen, die auf die individuellen Ziele und die Markenpersönlichkeit des Kunden zugeschnitten sind.- Layout-Wechsler: Ein anpassungsfähiges Layout-Menü, das ein schnelleres Experimentieren mit dem Website-Design ermöglicht und eine Reihe flexibler Kompositionen bietet, in die der eigene Content automatisch eingebettet und dann sofort auf eine Seite angewendet wird.- Website-Themen: Mit einem Klick unterschiedliche Styling-Kombinationen für die Website testen - durch handverlesene Schriftartenkombinationen, Farbpaletten, Button-Stile und mehr, mit Empfehlungen, die auf die Markenpersönlichkeit des Kunden abgestimmt sind.- Verwaltung der Markenidentität: Ein zentraler Hub für die Erstellung und Speicherung der individuellen Markeninhalte: auf dieser Basis wird der KI-Textgenerator von Squarespace angeleitet, erste Entwürfe für markengerechte Texte zu generieren. Verfügbar in allen wichtigen Oberflächenbereichen, einschließlich Website-Text, Inhaltsbeschreibungen und Kundendokumenten.- Tools für Benutzerfreundlichkeit und kreativen Ausdruck: Aktualisierungen der Cookie-Banner-Funktionalität und der Compliance-Systeme zur Verbesserung des Datenschutzes und des Schutzes der Website auf globaler Ebene. Außerdem gibt es neue Pinning-Effekte, die das Scrollen auf der Website noch ansprechender machen.Business ToolsEntwickelt, um jede Art von Geschäft mit einer intuitiven Einrichtungzu unterstützen, mit Verwaltungs-, Monetarisierungs-, Zahlungs- und Marketing-Tools die Selbständigen und Entrepreneuren helfen, ihr Geschäft effektiv aufzubauen.- Kundenrechnungen: Markenkonforme, professionelle Dokumente wie Rechnungen, Angebote und Verträge, die es erleichtern, Kunden zu gewinnen und zu verwalten. Außerdem helfen Tools zur Planung des Dokumentenversands dabei, eine positive Kundenerfahrung zu fördern.- Inhalte & Mitgliedschaften: Neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Content, wie zum Beispiel die Erhebung von Gebühren für den Zugang zu Blogbeiträgen oder Videos, machen es möglich, Fachwissen in Einkommen zu verwandeln. Creators und Entrepreneure können Website-Besuchern eine Vorschau auf ihre Inhalte bieten und dann eine einmalige Gebühr oder ein wiederkehrendes Abonnement für den Zugang zu vollständigen Blogbeiträgen und Videobibliotheken verlangen.- Spenden: Verbesserte Tools, um das Sammeln von Spenden effizienter zu gestalten, einschließlich eines neuen Dashboards, Unterstützung für wiederkehrende Spenden und eines optimierten Spendenprozesses, damit die Kunden ihre Spendenziele schneller erreichen können.- Marketing-Tools: Ein intuitives neues Erlebnis zur Erstellung automatisierter E-Mail-Flows für die volle Kontrolle über das Outbound-Marketing. Benutzer können Kampagnen auf der Grundlage von Zielgruppenaktionen und benutzerdefinierten Regeln strukturieren oder vorhandene Vorlagen durchsuchen, um Zeit bei der Kundenkommunikation zu sparen, z. B. Danksagungen für Erstkäufer oder Rabatte für neue Abonnenten.- Unternehmensentwicklung: Neue Updates, die die Verwaltung und das Wachstum jeder Art von Unternehmen einfacher denn je machen, mit dynamischen Dashboards, speziellen Analysen, benutzerdefinierter Navigation und schrittweisen Einrichtungsanleitungen, die Kunden mit maßgeschneiderten Anleitungen für ihre spezifischen Anforderungen zum Erfolg verhelfen.Eine Plattform, die mitwächstEin Netzwerk an erstklassigen digitalen Lösungen hilft Marken und Unternehmen zu wachsen.- Domains by Squarespace: Als einer der weltweit größten Domain-Registrare investiert Squarespace kontinuierlich in neue Funktionen, um seine Millionen Domain-Kunden weltweit zu unterstützen. Die neueste Innovation, Domains-Dashboard, bietet eine verbesserte Erfahrung für zum Beispiel die Konfiguration von Domain-DNS-Einstellungen, E-Mail- oder Domain-Weiterleitungsregeln - alles von einem Ort aus. Außerdem ermöglicht eine neue Reseller-API qualifizierten Reseller-Partnern, Provisionen für Domainregistrierungen zu erhalten.- Acuity Terminplanung: Eine aktualisierte Detail-Seite für die Terminplanung, die die Verwaltung wichtiger Aktionen einfacher denn je macht: Benutzer können Kunden schnell kontaktieren, Buchungen verschieben oder den Checkout-Prozess direkt von der optimierten Oberfläche aus einleiten. Acuity bietet jetzt auch automatische Rechnungen, die direkt aus den Termindetails generiert werden. Diese Rechnungen können vor dem Versand angepasst werden, um einen reibungslosen und professionellen Zahlungsprozess zu gewährleisten, der Zeit spart und Verwaltungsaufgaben reduziert.- Bio Sites: Neue Versionen helfen Bio Site-Benutzern, alle ihre Inhalte und Interessen in einem einzigen, Social-Media-freundlichen Link-in-Bio zu erfassen. Mit der Einführung von Produktlinks bietet Bio Sites noch bessere Möglichkeiten, Follower in Kunden zu verwandeln. Nutzer können ihre Bio Site mit ihrem Squarespace-Shop verbinden oder manuell Produkte aus jedem digitalen Shop importieren."Squarespace erweitert das kreative Potenzial mit einer unübertroffenen digitalen Präsenz, Tools zur Vereinfachung des Geschäftsmanagements und Unterstützung bei Wachstum und Skalierung", sagt Paul Gubbay, Chief Product Officer. "Wir freuen uns darauf, diese Tools auf den Markt zu bringen, die die Art und Weise verändern werden, wie Entrepreneure ihre Unternehmen aufbauen, verwalten und skalieren."Erfahren Sie mehr über die neuen Produkte und Updates, die Squarespace im Jahr 2024 eingeführt hat, auf: Refresh 2024. (https://de.squarespace.com/refresh/?channel=pr&subchannel=press_release&source=link&campaign=refresh-2024&subcampaign=en&utm_medium=pr&utm_source=press_release&utm_content=link&utm_campaign=refresh-2024&utm_term=en)Über SquarespaceSquarespace (http://de.squarespace.com) ist eine designorientierte Plattform, die Selbständigen und Entrepreneuren hilft, Marken und Unternehmen online aufzubauen. Squarespace gibt Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern und Regionen alle Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um eine Online-Präsenz zu erstellen, ein Publikum aufzubauen, Geld zu verdienen und ihr Geschäft zu vergrößern. Über SquarespaceSquarespace (http://de.squarespace.com) ist eine designorientierte Plattform, die Selbständigen und Entrepreneuren hilft, Marken und Unternehmen online aufzubauen. Squarespace gibt Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern und Regionen alle Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um eine Online-Präsenz zu erstellen, ein Publikum aufzubauen, Geld zu verdienen und ihr Geschäft zu vergrößern. Die Produktpalette reicht von Websites, Domains, E-Commerce und Marketing-Tools bis hin zu Tools für die Terminplanung mit Acuity, die Erstellung und Verwaltung von Social-Media-Auftritten mit Bio Sites und Unfold sowie die Verwaltung des Gastgewerbes über Tock.