Im ersten Halbjahr 2024 wurden laut dem neuen BDEW-Elektromobilitätsmonitor in Deutschland 16.063 öffentliche Ladepunkte zugebaut, auf insgesamt 134.226 Ladepunkte zum 1.Juli.2024. Das ist ein Plus von knapp 14 Prozent innerhalb von sechs Monaten. Die Ladeleistung stieg von 5,4 GW im Januar 2024 auf 6,3 GW im Juli dieses Jahres - ein Zuwachs von rund 17 Prozent. Zum Vergleich: In der vorigen Ausgabe des BDEW-Elektromobilitätsmonitors hatte der Verband ...

