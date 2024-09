Hedingen (ots) -Die Ernst Schweizer AG hat in Zusammenarbeit mit dem Dachdecker-Einkauf Ost eG und dem Fachgroßhändler deSonna GmbH eine rund 20-teilige Videoreihe über die Installation von Indach-Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Clips werden von Dachdeckermeistern moderiert und können kostenlos abgerufen werden. In Themenblöcken wie "Einstieg in die Indach-PV", "Indach-PV verkaufen" und "Indach-PV montieren" werden zahlreiche Fragen anhand von Beispielen beantwortet.Pressebilder zum Download: https://ots.de/d29R5XDachhandwerkliche Praxis als GrundlageDie Partner stützen sich bei der Themenauswahl auf Fragen zur Indach-Photovoltaik, die häufig von Dachhandwerkern gestellt werden.Die Videos zu übergreifenden Themen sind weitgehend produktneutral. Die konkreten Praxisbeispiele nutzen das PV-Indachsystem von Ernst Schweizer, um reale Montagesituationen zu zeigen und zu erklären.Ernst Schweizer bietet mit seinem PV-Indachsystem Solrif eine Lösung an, die bereits seit über 25 Jahren verbaut wird. DeSonna und der Dachdecker-Einkauf Ost eG sind erfahrene Großhändler und Berater für Indach-Solaranlagen. Letzterer deckt mit 23 Niederlassungen in fünf Bundesländern einen Großteil Deutschlands ab. DeSonna betreut das Dachhandwerk im süddeutschen Raum und betreibt einen Online-Shop für Indach-Photovoltaik."Vorbehalte gegenüber der Indach-Photovoltaik verschwinden oft, wenn Dachhandwerker sehen, wie die Systeme geplant und installiert werden. Genau das leisten die Videos: Sie geben einen einfach verständlichen Einblick in die Praxis", sagt Helge Hartwig, Verkaufsleiter Solarsysteme bei Ernst Schweizer.Behandlung von Einwänden und DetailfragenNeben einführenden Informationen behandeln die Videos auch konkrete Einwände zu Themen wie Haltbarkeit, Hinterlüftung, Brandschutz sowie Reparatur und Austausch defekter Module. Solche Einwände können dazu führen, dass sich Bauherren eher für konventionelle Aufdachanlagen entscheiden. Diese werden dann üblicherweise von Solarteuren ausgeführt, während Indachsolaranlagen dem Dachhandwerk besondere Chancen bieten.Kostenfreie Anmeldung den Videos: https://www.solrif.com/dachhandwerkHinweis für Redaktionen: Wir legen gerne Zugangsdaten für sie an, ohne dass Sie das Anmeldeformular ausfüllen. Bitte antworten Sie dazu auf diese Mail.Pressekontakt:German Lewizki, Tel. Tel. +49 30 221838250german.lewizki@sunbeam-communications.comOriginal-Content von: Ernst Schweizer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126731/5871782