Die Intel-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kursanstieg von bis zu zehn Prozent, ausgelöst durch intensive Übernahmespekulationen. Berichten zufolge soll Qualcomm Interesse an einer Übernahme des Chipherstellers bekundet haben, was die Anleger elektrisierte. Obwohl Intel sich zu den Gerüchten nicht äußern wollte, schloss die Aktie mit einem Plus von 3,31 Prozent bei 21,84 Dollar. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Intel mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter Verluste im Smartphone-Geschäft und wachsender Konkurrenzdruck im PC-Markt und bei KI-Chips.

Potenzielle Synergien und Marktaussichten

Branchenexperten sehen mögliche Synergien zwischen Intel und Qualcomm, da sich ihre Geschäftsbereiche gut ergänzen könnten. Trotz der aktuellen Euphorie bleibt Intel mit langfristigen Hürden konfrontiert. Analysten prognostizieren sinkende Dividenden und moderate Gewinnerwartungen für das kommende Jahr. Dennoch deutet das durchschnittliche Kursziel auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin, was das Vertrauen des Marktes in Intels Fähigkeit zur Bewältigung dieser Herausforderungen unterstreicht.

