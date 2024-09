Cyberkriminelle haben es geschafft, eine neue Version des bekannten Necro-Trojaners in Android-Apps einzuschleusen. Eine der Apps hat Google inzwischen entfernt, und auch User:innen sollten handeln. Sicherheitsexpert:innen von Kaspersky sind in Apps bei Google Play wie auch in App-Stores von Drittanbietern auf einen alten Bekannten gestoßen: Den Trojaner Necro, der erstmals 2019 entdeckt wurde und jetzt in einer verbesserten Version kursiert. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...