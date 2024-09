Bitcoin Experte: Bullrun unvermeidbar!

Bitcoin steht am Beginn einer potenziell explosiven Phase, und Analyst Krypto Rover ist sich sicher: Ein Bullrun ist unvermeidbar. Laut seiner jüngsten Analyse befinden sich die Märkte an einem entscheidenden Punkt, und die nächsten Wochen könnten eine entscheidende Trendwende für Bitcoin einläuten. "Alle Daten, die ich derzeit habe, deuten darauf hin, dass der Bitcoin-Bullrun buchstäblich in den nächsten Tagen beginnt", erklärte Rover in einem seiner YouTube-Videos. Doch was steckt hinter dieser Aussage, und warum könnte der Oktober der Startschuss für eine Rallye werden?

Historische Stärke im Oktober

Krypto Rover stützt sich in seiner Analyse stark auf historische Daten. Dabei hebt er vor allem den Oktober hervor, der traditionell einer der stärksten Monate für Bitcoin ist. In den letzten fünf Jahren konnte die Kryptowährung im Oktober regelmäßig starke Zuwächse verzeichnen - mit einem Durchschnitt von über 25 %. Diese beeindruckende Bilanz hat den Oktober in der Krypto-Community den Spitznamen "Uptober" eingebracht.

Laut Rover gab es in der gesamten Bitcoin-Geschichte nur zwei negative Oktobermonate. Er geht davon aus, dass der kommende Oktober ebenfalls außergewöhnlich positiv verlaufen könnte, besonders wenn Bitcoin den aktuellen Widerstand überwindet.

Sollte dies gelingen, könnte der Preis laut seiner Einschätzung innerhalb weniger Wochen deutlich nach oben schießen. "Wenn Bitcoin das nächste Widerstandsniveau durchbricht, könnte das der Startschuss für eine neue Rallye sein", so der Analyst.

Wichtige Widerstandsmarken im Fokus

Die aktuelle Preisentwicklung von Bitcoin deutet bereits auf eine bevorstehende Bewegung hin. Nach einem längeren Abwärtstrend scheint die Kryptowährung nun eine wichtige Widerstandsmarke zu testen. Krypto Rover betont, dass insbesondere das Preisniveau um 64.500 US-Dollar entscheidend ist. Sollte Bitcoin diese Marke überschreiten, könnte dies ein starkes Signal für den Beginn des nächsten Aufwärtstrends sein.

"Es sieht so aus, als ob Bitcoin endlich einen Widerstand gefunden hat", erklärt Rover. "Wenn es gelingt, diesen Widerstand zu durchbrechen, könnten wir sehr schnell viel höhere Preise sehen." Laut seinen Charts könnte dies den Beginn einer neuen, massiven Preisrallye markieren, die sich über mehrere Monate erstrecken könnte.

Parallelen zu früheren Bullruns

Ein weiterer Faktor, der für einen bevorstehenden Bullrun spricht, ist die historische Performance von Bitcoin in den letzten Quartalen des Jahres. Besonders der Vergleich mit früheren Marktzyklen zeigt, dass Q4 oft eine entscheidende Phase für die Kryptowährung darstellt. In Jahren mit bullischem Marktverlauf konnte Bitcoin in den letzten Monaten eines Jahres oft dreistellige prozentuale Zuwächse verzeichnen.

Rover zieht hier Parallelen zu früheren Marktzyklen: "Wenn man die aktuelle Situation mit den vorherigen Zyklen vergleicht, deutet alles darauf hin, dass der nächste Bullrun unmittelbar bevorsteht." Auch andere Analysten, wie Mags, ein bekannter Bitcoin-Trader, bestätigen diese Annahme. Mags verweist darauf, dass der Bitcoin-Kurs historisch immer dann eine starke Rallye zeigte, wenn er sich knapp über dem 100-Tage-Durchschnitt bewegte. Diese Marke wurde kürzlich erreicht, was die Erwartungen auf einen baldigen Kursanstieg weiter anheizt.

Ethereum und Altcoins: Die Zeichen stehen auf Wachstum

Doch nicht nur Bitcoin könnte von der bevorstehenden Rallye profitieren. Krypto Rover sieht auch bei anderen Kryptowährungen enormes Potenzial. Besonders Ethereum und Solana könnten seiner Meinung nach kräftig ansteigen. Während er für Ethereum ein Preisziel von 12.000 US-Dollar setzt, glaubt er, dass Solana bis auf 1.500 US-Dollar klettern könnte. Diese optimistischen Prognosen basieren ebenfalls auf historischen Mustern und der allgemeinen Marktentwicklung.

Dabei weist Rover darauf hin, dass Bitcoin weiterhin die dominierende Kraft im Krypto-Markt bleibt. Doch sobald der Bitcoin-Preis steigt, könnten Altcoins in einer sogenannten "Altcoin-Season" sogar noch stärkere Zuwächse verzeichnen. "Altcoins tendieren dazu, in bullischen Marktphasen besonders gut zu performen", erklärt der Analyst.

