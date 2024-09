Die Infineon-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel, mit einem Anstieg von 3,1 Prozent auf 29,93 EUR. Dieser Kursgewinn erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs von 9,46 Prozent im letzten Quartal. Das Handelsvolumen war beachtlich, mit über 933.000 gehandelten Aktien. Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs noch immer deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,35 EUR, das im Dezember 2023 erreicht wurde.

Analysten-Prognosen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,349 EUR, was leicht unter der Vorjahresdividende liegt. Trotz des jüngsten Umsatzrückgangs sehen Analysten Potenzial in der Infineon-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 41,81 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

