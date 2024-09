Zürich-Oerlikon (ots) -Asiatische Onlineshops wie Temu setzen hiesige Händler auf dem Markt zunehmend unter Druck. Durch ein extremes Preisdumping haben sie sich ihren Platz im Wettbewerb gesichert, und europäische Anbieter sind meist nicht in der Lage, sich an diesem Preiskampf zu beteiligen, ohne eigene Verluste in Kauf zu nehmen.Es geht jedoch auch anders. Eine sinnvolle Strategie, mit der sich Händler hierzulande gegen die vermeintlich übermächtige Konkurrenz aus China durchsetzen können, lässt sich vor allem durch eigene Stärken erreichen. Diese liegen jenseits des Preisdumpings und äußern sich durch Qualität und einen herausragenden Service. Wer dies erkennt, erhöht seine Chancen auf den Markterfolg.Der richtige Umgang mit günstigen, internationalen PlattformenDie chinesische Online-Plattform Temu fällt auf dem Markt durch eine aggressive Preispolitik auf. Dies ist nicht unbedingt wettbewerbsförderlich, und die EU ist gut beraten, das Vorgehen des Onlineshops genau zu beobachten und bei Regelverstößen hart durchzugreifen. Gerade im Hinblick auf das Bemühen europäischer Händler, sich nachhaltiger und klimafreundlicher aufzustellen, ist das Auftreten von Temu mit dessen billiger Wegwerfware kontraproduktiv.Doch Händler sollten sich nicht alleine auf den Gesetzgeber verlassen, um gegen solche Plattformen zu bestehen. Vielmehr haben sie selbst die Chance, sich im Wettbewerb zu behaupten, indem sie sich auf ihre Stärken besinnen und sie an ihre Zielgruppe kommunizieren. Hier kommt es auf eine hohe Produktqualität und ein kundenorientiertes Vorgehen an.Strategien für den Wettbewerb mit Billiganbietern ohne Preiskampf?Es gibt dabei eine ganze Reihe von Ansätzen, die Händler und Onlineshops hierzulande nutzen können, um ihre Vorteile gegenüber Plattformen wie Temu auszuspielen und Kunden zu überzeugen.Aufbau einer MarkeIm Onlineshop Temu zeichnen sich Produkte vor allem durch niedrige Preise aus. Was hingegen fehlt, ist eine starke Marke. Manche Produkte werden nicht aus einer Notwendigkeit heraus gekauft, sondern weil sie ein bestimmtes Gefühl vermitteln. Europäische Händler, denen es gelingt, eine solche Marke zu kreieren und Menschen damit auf emotionaler Ebene anzusprechen, schaffen es auch, Kunden an sich zu binden, die der Marke unabhängig vom Preis treu bleiben.Hervorragender KundenserviceEine Vielzahl von Kunden bemängelt den Support bei Temu und Co. und empfindet ihn als wenig zufriedenstellend. Europäische Anbieter, die bei Fragen und Anliegen aller Art effektiv, professionell und zeitnah unterstützen, haben hier einen echten Vorteil und können dadurch punkten.Optimierung des Online-AuftrittsOftmals wird vermutet, dass mit dem Schalten von Online-Anzeigen hohe Kosten einhergehen. Doch auch mit geringem Budget lassen sich die Werbeaktivitäten optimieren, etwa indem Produktfeeds gezielt auf das Social-Media- und Suchmaschinen-Marketing ausgerichtet werden. Auch die Überarbeitung von Landingpages und die Optimierung von Werbung auf einen guten Anzeigenrang ermöglichen es, die Zielgruppe besser zu erreichen und steigern die Wahrnehmbarkeit.Positionierung in NischenMenschen, die nach spezialisierten Produkten suchen, achten in der Regel weniger auf den Preis und legen einen größeren Wert auf Qualität. Händler, die sich als Nischen-Spezialisten ausweisen, steigern so die Kundentreue.TrendanalyseDurch die gezielte Marktbeobachtung haben Unternehmen die Möglichkeit, Trends frühzeitig zu erkennen. Indem sie agil darauf reagieren und flexibel sind, erzielen sie hier Wettbewerbsvorteile.Kundennähe beweisenKunden achten zunehmend darauf, regional zu kaufen und nachhaltig zu konsumieren. Auch ein Kundenservice in der Landessprache und die Abholung vor Ort sind Differenzierungsmerkmale, mit denen sich Anbieter von der Konkurrenz aus China abheben, die dies nicht bieten kann.Zeitnaher VersandProdukte, die aus China versendet werden, sind häufig lange unterwegs, bis sie die Kunden erreichen. Händler, die eine zeitnahe Lieferung anbieten können, spielen an dieser Stelle ihre Stärken voll aus.Rabatte richtig anbietenNicht zuletzt sollten europäische Onlinehändler in ihrer Marketingstrategie darauf achten, nicht überwiegend jene Käufer anzuziehen, die auf Rabatte aus sind. Wichtiger ist es, jene zu überzeugen, die für gute Qualität auch einen gewissen Preis zahlen möchten. Das schließt nicht aus, auch einige Rabatte zu geben. Dabei sollte man sich allerdings eher auf fixe Rabatte konzentrieren, beispielsweise ab einer bestimmten Bestellmenge oder etwa Gratisversand ab einem höheren Betrag. Zusammenfassend gilt für alle Onlinehändler aus Europa: Das Auftreten von Billiganbietern sollte nicht zu voreiligen Entscheidungen verleiten. Man sollte vielmehr einen kühlen Kopf bewahren und noch stärker daran arbeiten, die eigenen Vorzüge zu kommunizieren und diese zu vertiefen.Über Ephraim Chiozza:Ephraim Chiozza ist der Gründer und Geschäftsführer der AdWiser GmbH. Der Marketing-Experte erstellt ganzheitliche Marketing-Ökosysteme für Onlineshop-Betreiber. Mit dem Ziel, dass seine Kunden ihr Werbebudget so effizient wie möglich nutzen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. 