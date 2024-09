Berlin (ots) -Im Oktober 2024 beginnt die nächste Online-Vortragsreihe der Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Damit geht das digitale Fortbildungsformat bereits in die achte Runde. Es ist zum festen Bestandteil von Weiterbildungsmaßnahmen für das Fachpublikum geworden, was sich an den hohen Teilnehmerzahlen ablesen lässt.Prof. Dr. med. Mathias Berger, Vorsitzender des Advisory Boards der Oberberg Gruppe, übernimmt die wissenschaftliche Verantwortung für die Vortragsreihe. Unterstützt wird er von Dr. med. Tobias Freyer, Ärztlicher Direktor der Oberberg Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad und der Oberberg Tagesklinik Frankfurt am Main, PD Dr. phil. Lars Hölzel, Leiter Versorgungsforschung der Oberberg Gruppe, und PD Dr. med. Andreas Wahl-Kordon, Ärztlicher Direktor der Oberberg Fachklinik Schwarzwald und Stv. Ärztlicher Direktor der Oberberg Tagesklinik Lörrach.Die Themen der fünf Vorträge reichen von Bewältigungsstrategien in Zeiten globaler Krisen (8.10.) über Spezifische Psychotherapie für Arbeitsstress-bedingte Depression (22.10.), Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der Regelversorgung (5.11.), Ketamin in Theorie und Praxis (19.11.) bis zu Absetzen von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka (10.12.)."Als Oberberg Gruppe richten wir bereits zum achten Mal das stark nachgefragte Format aus. Auch dieses Mal konnten wir erstklassige Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis für die Vorträge gewinnen", sagt Dr. Maren Kentgens, Geschäftsführerin und COO der Oberberg Gruppe. "Ein Novum ist, dass wir in Kooperation mit ärztlichen Berufsverbänden durch die Veranstaltungen führen. Die Zusammenarbeit liegt nah, da Allgemeinärzte und zum Teil auch Fachärzte oft erste Anlaufstelle von Patientinnen und Patienten bei psychischen Beschwerden sind." Wie gewohnt werden im Anschluss an jeden Vortrag Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer vom Moderator aufgenommen und mit den Expertinnen und Experten diskutiert.Die kostenfreien Online-Vorträge finden dienstags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr live über Zoom statt und richten sich an medizinisches Fachpersonal aller Berufsgruppen. Auch interessierte Laien sind herzlich willkommen. Die Vorträge sind mit jeweils zwei Fortbildungspunkten bei der Ärztekammer Berlin zertifiziert.Die Veranstaltungen im Überblick:Dienstag, 08.10.2024: In Zeiten globaler Krisen: Belastungen und Bewältigungsstrategien für PatientInnen und TherapeutInnenReferentin: Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier; Lehrstuhlinhaberin Klinische Psychologie & Psychotherapie der Universität Greifswald, Direktorin des Zentrums für Psychologische Psychotherapie (ZPP) der Universität GreifswaldDienstag, 22.10.2024: Wenn Arbeit krank macht - Spezifische Psychotherapie für arbeitsstress-bedingte DepressionReferentin: Prof. Dr. phil. Elisabeth Schramm, Approbierte Klinische Psychologin, Psychotherapeutische Supervisorin, Leiterin der Sektion "Psychotherapieforschung in der Psychiatrie", Universitätsklinikum FreiburgDienstag, 05.11.2024: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) in der Regelversorgung: viel diskutiert - noch kaum genutztReferentin: Prof. Dr. Christine Knaevelsrud, Professorin für Klinisch-Psychologische Intervention der Freien Universität BerlinDienstag, 19.11.2024: Ketamin in Theorie und PraxisReferent: Prof. Dr. med. Claus Normann, Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg, Leiter der Sektion PsychopharmakotherapieDienstag, 10.12.2024: Absetzen von Antidepressiva und anderen PsychopharmakaReferent: Prof. Dr. med. Christopher Baethge, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Leiter Medizinisch-Wissenschaftliche Redaktion, Deutsches ÄrzteblattAlle Details zu Inhalten und Personen sowie Informationen zur Anmeldung finden sich unter folgendem Link: https://www.oberbergkliniken.de/online-vortragsreiheRückfragen zur Vortragsreihe gern an: veranstaltungen@oberbergkliniken.deIn der Mediathek der Oberberg Gruppe finden sich zudem Mitschnitte vorheriger Veranstaltungsreihen und Vortragsmaterialien:https://www.oberbergkliniken.de/veranstaltungsreihe-pandemie-und-psyche/mediathekÜber die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeutinnen und Therapeuten sowie Selbsthilfegruppen.