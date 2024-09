Access Advance ("Advance") und ASUSTeK Computer Inc. ("Asus") gaben heute bekannt, dass die Parteien eine Vereinbarung getroffen haben, wonach Asus dem Patentpool HEVC Advance HEVC/H.265 und dem Patentpool VVC Advance VVC/H.266 als Lizenznehmer beitreten wird. Damit endet der Rechtsstreit zwischen Asus und mehreren HEVC-Advance-Lizenzgebern im Zusammenhang mit für den HEVC-Standard wesentlichen Patenten.

"Als globaler Technologieführer, der ständig Innovationen entwickelt, um unglaubliche Erfahrungen zu bieten, die das Leben der Menschen überall verbessern, investiert Asus weiterhin in Forschung und Entwicklung mit seinem Team von 5.000 internen F&E-Experten, einschließlich der Mitarbeit an globalen Technologiestandards", kommentierte Vincent Hong, General Counsel, ASUSTek Computer Inc. "In den letzten Monaten haben das Asus-Team und das Advance-Team hart daran gearbeitet, die Probleme des jeweils anderen zu verstehen, und sich zusammengetan, um diese Probleme zu lösen. Ich bin froh, dass wir die Streitigkeiten nun hinter uns lassen können und freue mich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Advance-Team, während wir weiterhin an der Einführung der neuesten standardbasierten Technologie arbeiten, um unser Produktangebot zu verbessern."

"Wir freuen uns, Asus als geschätzten Lizenznehmer in den Patentpools HEVC Advance und VVC Advance begrüßen zu dürfen, und danken dem Asus-Team für seine Professionalität und die Zusammenarbeit bei der Erzielung einer Einigung", erklärte Pete Moller, Geschäftsführer von Access Advance. "Dies ist ein erneuter Beweis dafür, dass unsere Lizenzgebühren, Poolstruktur und Bedingungen, einschließlich unserer Richtlinie für doppelte Lizenzgebühren, FRAND-konform sind. Es ist erwähnenswert, dass Asus sich auch dafür entschieden hat, Lizenznehmer unseres VVC-Pools zu werden und von unserem Multi-Codec-Bridging-Agreement (dem "MCBA") zu profitieren, das erhebliche Rabatte für Produkte bietet, die sowohl HEVC- als auch VVC-Codecs enthalten. Wir sehen, dass große Produktkategorien, darunter auch PCs, VVC übernehmen, und sind stolz darauf, das MCBA anbieten zu können, um die Marktakzeptanz zu fördern."

"Neben Asus haben wir kürzlich auch Acer als Lizenznehmer des HEVC Advance Patent Pools willkommen geheißen. Mit der Lizenzierung großer PC-Hersteller wie Acer und Asus, die auf Lenovo und Dell folgen, hat unser HEVC Advance Patent Pool nun einen bedeutenden Großteil des PC-Marktes lizenziert. Wir hoffen, dass dies weitere nicht lizenzierte Implementierer dazu ermutigt, ebenfalls von den Vorteilen unserer Poollizenzen und des MCBA zu profitieren."

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer.

Access Advance verwaltet und administriert derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 24.000 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Der HEVC Advance Patent Pool und der VVC Advance Patent Pool sind Elemente der Access Advance Video Codec Platform Initiative, die HEVC- und VVC-Technologien nahtlos in eine einzige vergünstigte Lizenzgebührenstruktur durch das Multi-Codec-Brückenabkommen für berechtigte Lizenznehmer integriert, deren Produkte sowohl HEVC- als auch VVC-Codecs enthalten. Diese Innovation entspricht dem Wunsch des Marktes nach einer noch effizienteren Pool-Lizenzierungsstruktur der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter www.accessadvance.com.

ASUS ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der die innovativsten und intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen der Welt bereitstellt, um unglaubliche Erfahrungen zu ermöglichen, die das Leben der Menschen überall verbessern. Mit seinem Team von 5.000 internen F&E-Experten ist das Unternehmen weltweit dafür bekannt, die Technologien von heute immer wieder neu zu erfinden. ASUS wird regelmäßig als eines der von Fortune's World's Most Admired Companies ausgezeichnet und setzt sich auch für eine nachhaltige Zukunft ein. Das Ziel ist es, ein Netto-Null-Unternehmen zu schaffen, das den Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt, mit einer verantwortungsvollen Lieferkette, die einen gemeinsamen Wert für jeden von uns schafft.

