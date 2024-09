München (ots) -Die Gäste:Annalena Baerbock (B'90/Grüne (Bundesaußenministerin)René Obermann (Verwaltungsratschef Airbus)Bettina Tietjen (Moderatorin und Autorin)Wolfram Weimer (The European)Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland)Internationale Krisen und Deutschlands RolleIm Gespräch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)Deutschlands schwache Wirtschaft und Europas VerteidigungsfähigkeitIm Gespräch der Verwaltungsratschef von Airbus und ehemalige Telekom-Chef René ObermannEs kommentieren: Die TV-Moderatorin Bettina Tietjen, der Verleger von The European Wolfram Weimer und die stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros des Redaktionsnetzwerks Deutschland Kristina Dunz."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5871894