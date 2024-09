Die Tesla-Aktie verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Anstieg von 4,9% und positionierte sich damit als stärkster Wert im S&P 500. Dieser Aufschwung wurde durch positive Analystenkommentare und das Überschreiten einer wichtigen charttechnischen Marke begünstigt. Trotz wachsender Herausforderungen, insbesondere durch chinesische Hersteller wie BYD, bleibt Tesla zuversichtlich und setzt weiterhin auf Innovationen im Bereich des autonomen Fahrens. Die Einführung der Full Self-Driving (FSD) Technologie in Europa und China bis Anfang 2025 könnte Teslas Marktposition weiter festigen.

Ausblick auf das dritte Quartal

Für das dritte Quartal prognostizieren Experten von Barclays optimistische Auslieferungszahlen von 470.000 Fahrzeugen. Diese Prognose steht im Kontrast zu vorsichtigeren Einschätzungen anderer Analysten, was sich in einer breiten Spanne von Kurszielen widerspiegelt. Die unterschiedlichen Erwartungen spiegeln die Unsicherheiten wider, mit denen Tesla in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt konfrontiert ist. Dennoch zeigt der jüngste Kursanstieg, dass Investoren weiterhin Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens haben.

