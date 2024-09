Berlin (ots) -Wärmewende und Klimaschutz: Abwärmenutzung effizient gestaltenDie diesjährige Bundesabwärmetagung der IZES gGmbH mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums setzt sich mit den Möglichkeiten und Potenzialen einer effizienten Abwärme-Nutzung auseinander. Das Tagungsprogramm widmet sich dabei weiterhin in einem Themenfokus der Abwärmenutzung in Rechenzentren und gibt zudem einen Überblick über Unterstützungsstrukturen für Abwärmeprojekte und die Bildung von Netzwerken, sowie Praxisperspektiven aus verschiedenen (Metropol-)Regionen. Auf der Tagung gibt es zudem viel Raum für Vernetzungszeiten und -gelegenheiten zum direkten Austausch und für frische Ideen.Termin: 10. Oktober 2024Location: Berlin / EUREF-CampusSprechen werden u.a.: KEYNOTE- Christian Maaß und Impuls zum Themenfokus - Dr. Ron Lipka (BMWK)Weitere Infos und Anmeldung, auch zu den Side-Events am Vortag unter: https://izes.eu/events/bundesabwaermetagung-2024/Pressekontakt:TagungskoordinationTel: +49 681 844 972 73Email: awanetz@izes.de; Betreff: PressekontaktOriginal-Content von: IZES gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164910/5871946