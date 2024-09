EQT AB, der schwedische Private-Equity-Riese, setzt seine dynamische Wachstumsstrategie fort und festigt seine Position im globalen Markt. Das Unternehmen hat kürzlich bedeutende Veränderungen in seinem Investitionsportfolio vorgenommen, die das Potenzial haben, die Marktstellung des Konzerns erheblich zu verbessern. Ein Höhepunkt dieser Strategie ist der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an EdgeConneX, einem führenden Anbieter von Rechenzentrumskapazitäten, an Sixth Street. Dieser Schritt zielt darauf ab, zusätzliche Ressourcen für EdgeConneX zu gewinnen und dessen Wachstum im Bereich der KI-Infrastruktur zu beschleunigen. Gleichzeitig bleibt EQT Infrastructure der größte Anteilseigner, was das langfristige Engagement des Unternehmens unterstreicht.

Fokus auf zukunftsträchtige Sektoren

Die Neuausrichtung des Portfolios spiegelt EQTs Schwerpunkt auf zukunftsträchtige Sektoren wie digitale Infrastruktur und Nachhaltigkeit wider. Dies wird auch durch den erfolgreichen Abschluss des EQT Active Core Infrastructure Fonds deutlich, der Zusagen in Höhe von 3,2 Milliarden US-Dollar generierte. Der Fonds konzentriert sich auf den Aufbau robuster Infrastrukturunternehmen und hat bereits in drei thematisch ausgewählte, hochwertige Unternehmen investiert, darunter Ocea Group und Radius Global Infrastructure. Diese strategischen Schritte unterstreichen EQTs Fähigkeit, Marktchancen zu nutzen und sich als führender Akteur im Bereich nachhaltiger Infrastrukturinvestitionen zu positionieren.

