Bonn (www.anleihencheck.de) - Beim Blick auf den Datenkalender für die Eurozone in dieser Woche dürfte das Hauptaugenmerk auf den heute morgen veröffentlichten vorläufigen HCOB Einkaufsmanagerindizes für September liegen, so die Analysten von Postbank Research.Der Composite-Index sei von 51,0 Punkten im August auf 48,9 gefallen - unter den Schwellenwert von 50 und auf den niedrigsten Stand seit Januar. Auch der entsprechende Index für Dienstleistungen sei von 52,9 auf 50,5 deutlich stärker als erwartet gesunken, während der Wert für das verarbeitende Gewerbe, der bereits seit zwei Jahren auf Kontraktion hindeute, weiter gefallen sei. Die Daten zur Geldmenge M3 für August würden am Donnerstag erwartet, wenn die EZB auch ihren Wirtschaftsbericht veröffentlichen werde. Am Freitag würden die Ergebnisse der monatlichen Umfrage der EZB zu den Konsumerwartungen veröffentlicht, die zeigen würden, von welchem Inflationsniveau die Verbraucher in der Eurozone in den nächsten 12 Monaten und 3 Jahren ausgehen würden. Schließlich würden am Freitag auch die Ergebnisse der monatlichen Umfrage der Europäischen Kommission zur wirtschaftlichen Einschätzung (Sep) veröffentlicht. Im August habe die Einschätzung mit 96,6 den höchsten Stand seit über einem Jahr erreicht. ...

