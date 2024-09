Der französische Gemeindeverband Grand Reims hat Iveco Bus mit der Lieferung von 20 elektrischen Gelenkbussen beauftragt. Zudem soll der Hersteller 19 Wasserstoffbusse an den Gemeindeverband Lorient Agglomération liefern. Zunächst in den Nordosten des Landes in die Champagne: Der Auftrag an Iveco Bus umfasst 20 elektrischen Gelenkbussen des Typs GX 437 Elec Linium BRT. Zudem hat sich der Gemeindeverband Grand Reims eine Option auf neun weitere Fahrzeuge ...

