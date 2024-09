Mega-Upside-Potenzial: Eine der größten Lithiumlagerstätten Amerikas nähert sich der Produktion

Anzeige / Werbung

Century Lithium ist gut positioniert, um ein führender Anbieter von Lithium zu werden

Nevada ist aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren im Begriff, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Lithiummarkt zu werden. Nevada verfügt über beträchtliche Lithiumressourcen, wobei das Clayton Valley die einzige aktive Lithiumsole-Förderanlage in Nordamerika ist . Allein die Lagerstätte Thacker Pass enthält schätzungsweise bis zu 40 Millionen Tonnen Lithium und ist damit die größte bekannte Lithiumlagerstätte in den Vereinigten Staaten.

Century Lithium besitzt 100 % des Clayton Valley Lithium Projekts, welches Teil der Angel Island Mine ist. Das Projekt liegt im Esmeralda County im mittleren Westen Nevadas in den USA, unmittelbar östlich der Silver Peak Mine von Albemarle, Nordamerikas einzigem Lithium-Sole-Betrieb.

Century Lithium hat kürzlich die erfolgreiche Einführung einer Lithiumkarbonat-Stufe in seiner Pilotanlage in Nevada bekannt gegeben. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen.

In den letzten drei Jahren hat Century Lithium Lithiumchlorid-Konzentrate nach Kanada verschickt, die dort zu Lithiumcarbonat verarbeitet wurden. Nun wurde dieser Prozess direkt vor Ort in der Pilotanlage durchgeführt, was einen großen Fortschritt darstellt.

Die Pilotanlage in Nevada konnte in den ersten Tagen der Arbeit etwa 20 Kilogramm hochreines Lithiumkarbonat produzieren. Dies wurde in Zusammenarbeit mit Hard Grove Ingenieuren und Konstrukteuren entwickelt und in die Pilotanlage integriert.

Dies ist ein entscheidender Schritt, da es zeigt, dass Century Lithium in der Lage ist, ein fertiges Lithiumprodukt direkt in seiner Anlage zu erzeugen.

Lithiumkarbonat aus der Testanlage Bildquelle: Century Lithium

Präsident und CEO Bill Willoughby kommentierte diesen Meilenstein wie folgt:

"Für einen ersten Lauf sind diese Ergebnisse sehr ermutigend, Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,5 % wird normalerweise als Batteriequalität angesehen. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir nahe dran sind und Schritte zur weiteren Verbesserung identifiziert haben. Wichtig ist auch, dass wir, wo wir früher konzentrierte Lithiumlösung zur externen Behandlung verschickt haben, nun in der Lage sind, dies in der Pilotanlage zu tun und zu zeigen, dass wir einen durchgängigen Prozess haben, der funktioniert."

Quelle

Eine kürzlich durchgeführte Machbarkeitsstudie empfahl die Hinzufügung der Lithiumkarbonat-Stufe zur Pilotanlage. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, den gesamten Prozess bis zum Endprodukt zu simulieren und durchzuführen.

Die Pilotanlage von Century Lithium ist seit zwei Jahren in Betrieb und verwendet ein Chlorid basiertes Verfahren zur Lithiumgewinnung. Die bisherigen Testergebnisse sind vielversprechend und zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, Batteriequalität zu produzieren. Die Pilotanlage läuft kontinuierlich und hat bereits erhebliche Mengen an Lithium-Ton-Material verarbeitet.

Wettbewerbsvorteile durch Prozessoptimierung

Die Reduzierung oder Eliminierung der Notwendigkeit für nachgeschaltete Verarbeitungen macht Century Lithium wettbewerbsfähiger. Im Gegensatz zu anderen Lithiumkonzentraten, die zu Konversionsanlagen verschifft werden müssen, kann das Unternehmen Lithiumprodukte direkt vor Ort herstellen.

Dies ist besonders wichtig für die Lithium-Tonsteinvorkommen in Nevada, die eine bedeutende Menge an Lithiumressourcen enthalten.

Nächste Schritte

Der nächste Schritt für das Projekt ist die Versendung der Lithiumcarbonat-Proben an interessierte Parteien, darunter auch die Bundesregierung für mögliche Förderungen und Zuschüsse. Außerdem wird der gesamte Lithiumcarbonat-Endprozess untersucht, um zu sehen, wie dieser in den Gesamtprozess integriert werden kann.

Dies ist ein großer Fortschritt sowohl auf der technischen als auch auf der Genehmigungsseite, da das Unternehmen aktiv an der Genehmigung des Projekts arbeitet.

Century Lithium hat mit der erfolgreichen Einführung der Lithiumcarbonat-Stufe in seiner Pilotanlage einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Dies zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, ein fertiges Lithiumprodukt direkt vor Ort zu erzeugen und stärkt seine Position im wettbewerbsintensiven Lithiummarkt.

Dieser Fortschritt ist nicht nur ein technischer Erfolg, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung Genehmigung und möglicher zukünftiger Förderungen.

Die Pilotanlage von Century Lithium ist seit zwei Jahren in Betrieb und verwendet ein Chlorid basiertes Verfahren zur Lithiumgewinnung. Die bisherigen Testergebnisse sind sehr vielversprechend und zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, Batteriequalität zu produzieren. Die Pilotanlage läuft kontinuierlich und hat bereits erhebliche Mengen an Lithium-Ton-Material verarbeitet.

ESG-Kriterien und Umweltverträglichkeit

Century Lithium legt großen Wert auf Umweltverträglichkeit und erfüllt hohe ESG-Kriterien. Das Unternehmen verwendet ein Verfahren, das mit der lokalen hydrologischen Umgebung abgestimmt ist und erneuerbare Energien nutzt. Die Tailings (Abraum) sind unbedenklich, und der gesamte Betrieb ist darauf ausgelegt, umweltfreundlich und effizient zu sein.

Infrastruktur und Zugänglichkeit

Die Nähe zu Silver Peak und die vorhandene Infrastruktur bieten ideale Bedingungen für das Projekt. Es gibt gut ausgebaute Straßen und eine zuverlässige Stromversorgung. Darüber hinaus wird ein großes Stromleitungsprojekt, Green Link West, in der Region entwickelt, das zusätzliche erneuerbare Energiequellen erschließen wird.

Machbarkeitsstudie und Finanzierungsmöglichkeiten

Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Projekt von Century Lithium eine robuste Wirtschaftlichkeit aufweist, insbesondere wenn die Nebenproduktkredite aus dem Verkauf von Natriumhydroxid berücksichtigt werden. Das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten zur Finanzierung des hohen Anfangskapitalbedarfs, einschließlich der Beantragung von Fördermitteln durch das US-Energieministerium (DOE) und das Verteidigungsministerium (DOD).

Eine Top-Lithium-Aktie so günstig wie selten!

Century Lithium befindet sich im Genehmigungsverfahren und hat bereits umfangreiche Basisarbeiten abgeschlossen. Das Unternehmen hat gute Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften und den staatlichen Wirtschaftsbehörden aufgebaut. Die Unterstützung der lokalen Gemeinschaften ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.

Century Lithium ist gut positioniert, um ein führender Anbieter von Lithium zu werden. Mit einer starken Kapitalstruktur, einem erfahrenen Team und einem vielversprechenden Projekt in Nevada hat das Unternehmen die Grundlagen für langfristigen Erfolg gelegt. Die nächsten Schritte umfassen die Sicherstellung der Finanzierung und die Fortsetzung des Genehmigungsverfahrens.

Mit einem klaren Plan und einer starken Strategie ist das Unternehmen bereit, die Zukunft der Lithiumproduktion mitzugestalten.

Wir können Ihnen die Aktie daher wiederholt nur wärmstens ans Anlegerherz legen!

Aber da sind wir natürlich nicht die Einzigen!

Century Lithium wird von einigen Analysten gecovert und zum Kauf empfohlen!

Wir werden die Entwicklungen bei Century Lithium weiterhin verfolgen und freuen uns auf zukünftige Updates.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.centurylithium.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

