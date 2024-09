Microsoft setzt weiterhin auf die Integration von künstlicher Intelligenz in seine Produkte und Dienstleistungen, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit Ansys und TSMC konnte eine deutliche Beschleunigung bei der Simulation und Analyse von Silizium-Photonik-Komponenten erreicht werden. Durch den Einsatz von Microsoft Azure-Infrastruktur wurde eine mehr als zehnfache Geschwindigkeitssteigerung erzielt. Zudem hat Nasuni, ein führendes Unternehmen für Datenplattformen, seine Integration mit Microsoft 365 Copilot erweitert, was die AI-gestützten Such-, Compliance- und Analysefähigkeiten für unstrukturierte Daten verbessert.

Analyst warnt vor überhöhten Erwartungen

Trotz dieser positiven Entwicklungen hat Gil Luria von D.A. Davidson die Microsoft-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft. Luria begründet diesen Schritt mit der Befürchtung, dass die [...]

