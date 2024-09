Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, freut sich, seine Teilnahme an der Intergeo 2024 bekannt zu geben, einer weltweit führenden Veranstaltung für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, die Experten und Visionäre aus der ganzen Welt zusammenbringt. Auf der Veranstaltung wird Quectel einige seiner fortschrittlichen Positionierungstechnologien vorstellen, darunter das erste Quad-Band-GNSS-Modul, das LG290P, und den Quectel RTK-Korrekturdienst, der entwickelt wurde, um Quectel-Kunden RTK- und GNSS-Positionierungsdienste bereitzustellen.

Das LG290P GNSS-Modul ist das erste verfügbare Quad-Band-GNSS-Modul und wurde für eine hohe Leistung bei anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, um eine außergewöhnliche RTK-Verfügbarkeit und -Qualität auch in schwierigen Umgebungen zu gewährleisten. Das Modul bietet die sofortige Genauigkeit im Zentimeterbereich, die für Anwendungen wie Präzisionslandwirtschaft, Rasenmähroboter, Vermessung und persönliche Roboter unerlässlich ist. Es bietet außerdem eine außergewöhnliche Abdeckung und unterstützt Basisstationen aus größeren Entfernungen, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Das LG290P ist ein kostengünstiges Modul in Industriequalität, das für zukunftssichere Anwendungen entwickelt wurde, indem es alle wichtigen Konstellationen unterstützt, darunter GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC und QZSS, sowie SBAS-Unterstützung (WAAS, EGNOS, MSAS und GAGAN). Es verarbeitet auch fortgeschrittene satellitengestützte Signale wie PPP-B2b, CLAS (QZSS L6) und Galileo HAS E6 und ist in der Lage, die Frequenzbänder L1, L2, L5 und E6 zu empfangen.

Die RTK-Lösungen von Quectel umfassen RTK-Module, Antennen, Design-Services und RTK-Korrekturdienste und bieten eine außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit einer zentimetergenauen Positionierungsgenauigkeit, die herkömmliche GNSS-Lösungen übertrifft. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von RTK-Korrekturdiensten kann Quectel maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen, die für bestimmte Anwendungen und Standorte optimiert sind. Dadurch wird die Komplexität von RTK für Gerätehersteller vereinfacht und sie können die beste Lösung für ihren Anwendungsfall auswählen.

Das Quectel RTK-Korrekturdienstprogramm bietet Quectel-Kunden RTK- und GNSS-Positionierungsdienste und bietet gebündelte Lösungen, die RTK-Module, Antennen und RTK-Korrekturdienste umfassen. Diese Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Massenmarktanwendungen, darunter Verbraucherrobotik, Sport, Automobil, Mikromobilität, Drohnen und intelligente Landwirtschaft.

Darüber hinaus wird Quectel eine umfassende Palette von GNSS-spezifischen Antennen vorstellen, die sich nahtlos in die GNSS-Module von Quectel integrieren lassen. Durch die Beschaffung von IoT-Antennen, -Modulen und -Zertifizierungen von einem einzigen Anbieter können Kunden ihre Kosten erheblich senken und die Markteinführungszeit verkürzen, wodurch der Weg vom Konzept bis zur Massenproduktion optimiert wird. Weitere Informationen zu den GNSS-Antennen von Quectel erhalten die Teilnehmer beim Quectel-Team auf der Intergeo oder hier.

Auf der Messe wird es eine Vielzahl von Vorführungen geben, die einige der geeigneten Anwendungsfälle für Quectel-Module und -Antennen hervorheben, darunter ein E-Scooter-IoT-Gerät, ein hochpräzises persönliches Ortungsgerät und eine Reihe von Automobilanwendungen, sowie einige Kundendemonstrationen, darunter

Eeves Willow-Roboter, ein intelligenter Rasenmäher-Roboter, der Gras mäht, Unkraut bekämpft und nachts als Sicherheitswächter fungiert

Willow-Roboter, ein intelligenter Rasenmäher-Roboter, der Gras mäht, Unkraut bekämpft und nachts als Sicherheitswächter fungiert Ekin X Spotter , ein intelligentes Verkehrsüberwachungssystem, das eine automatische Kennzeichenerkennung und Geschwindigkeitsüberwachung durchführt

, ein intelligentes Verkehrsüberwachungssystem, das eine automatische Kennzeichenerkennung und Geschwindigkeitsüberwachung durchführt MIKROEs GNSS RTK 4 Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die für eine hochpräzise GNSS-Positionierung und -Navigation entwickelt wurde

GNSS RTK 4 Click ist eine kompakte Zusatzplatine, die für eine hochpräzise GNSS-Positionierung und -Navigation entwickelt wurde Systorks Linnet , ein RTK-Multiband-Modul, das eine Navigation auf Zentimeter-Ebene ermöglicht

, ein RTK-Multiband-Modul, das eine Navigation auf Zentimeter-Ebene ermöglicht ZCS wird seine fortschrittlichen Twenty 29, 4.0 4.36 4.50 Elite RTK-Rasenmäher vorstellen.

Schließlich wird Quectel ein umfassendes Portfolio an IoT-Produkten vorstellen, darunter seine 5G-, LTE-, Nahbereichs-, Smart- und Automotive-Module, die für eine Vielzahl von Anwendungen wie Smart Cities, Smart Metering, Wetterüberwachung, Automotive, industrielle Automatisierung und Gesundheitswesen entwickelt wurden.

Das Expertenteam von Quectel wird am Stand anwesend sein, um die neuesten IoT-Trends zu besprechen und Einblicke zu geben, wie Unternehmen die Lösungen von Quectel nutzen können, um Innovationen zu fördern und die Effizienz zu steigern. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, an Live-Produktvorführungen teilzunehmen, die einen praktischen Einblick in die Technologie bieten.

Der Quectel-Stand befindet sich in Halle L1, Stand L1.063.

