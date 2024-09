Das Unternehmen aus München hat sich auf digitale Marktplätze spezialisiert, insbesondere im Immobilienbereich. Das bekannteste Portal von SCOUT24 ist ImmoScout24, das als führender Online-Marktplatz für Immobilien in Deutschland und Österreich gilt. Gestern hat man ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. € beschlossen. Die eigenen Aktien sollen in einer oder mehreren Tranchen über die Börse zurückgekauft werden. Das Programm soll in den kommenden Wochen starten und bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein. Die Ankündigung hat gestern zu einem Kursplus von rund 2,5 % geführt. [...]



