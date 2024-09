Chart des Tages | USDJPY (24.09.2024)

Die jüngsten Wirtschaftsdaten aus Japan zeichnen ein gemischtes Bild: Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe schrumpft weiter, während der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor steigt. Diese wirtschaftliche Divergenz, gepaart mit der vorsichtigen Haltung der Bank of Japan, schafft ein komplexes Umfeld für das Währungspaar USD/JPY, insbesondere da die Erwartungen an schnellere Zinssenkungen der Fed im kommenden Jahr steigen.

Das Währungspaar USD/JPY hat sich in den letzten Handelstagen anfällig gezeigt, da die Divergenz zwischen der Politik der Fed und der BoJ immer deutlicher wird. Die jüngste Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte in Verbindung mit der Erwartung einer weiteren Lockerung hat den US-Dollar erheblich unter Druck gesetzt. Unterdessen sorgt die Zurückhaltung der Bank of Japan, von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzurücken, für eine einzigartige Dynamik beim Yen, der sich in einer innenwirtschaftlichen Krise befindet....

