Die Deutsche Lufthansa AG sieht sich mit neuen Herausforderungen im Bereich nachhaltiger Luftfahrt konfrontiert. Ab 2025 tritt in der Europäischen Union eine verpflichtende Beimischungsquote für "Sustainable Aviation Fuel" (SAF) in Kraft, beginnend mit 2 Prozent. Diese Quote wird in den kommenden Jahren schrittweise erhöht, was erhebliche Auswirkungen auf die Betriebskosten der Fluggesellschaft haben wird. Um diese zusätzlichen Kosten zu bewältigen, plant Lufthansa Cargo, die SAF-Kosten in den bestehenden Luftfrachtzuschlag zu integrieren. Diese Entwicklung könnte sich auf die Wettbewerbsfähigkeit und somit auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Der Lufthansa-Aktienkurs zeigte sich zuletzt volatil, mit leichten Kursgewinnen im XETRA-Handel. Analysten sehen ein mittleres Kursziel von 6,80 EUR, was Potenzial für einen moderaten Anstieg signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 0,856 EUR prognostiziert, während die Dividendenerwartung bei 0,238 EUR liegt. Diese Faktoren, gekoppelt mit den Herausforderungen im Bereich nachhaltiger Treibstoffe, werden die zukünftige Kursentwicklung maßgeblich beeinflussen.

