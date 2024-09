FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,22 Prozent auf 134,79 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,15 Prozent.

Bis zum frühen Nachmittag bremste eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren aus Deutschland. Zuvor hatte Chinas Zentralbank wegen der schwächelnden Wirtschaft weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt. Auch ein unerwartet starker Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas konnte den Kursen der Bundesanleihen vor diesem Hintergrund zunächst keinen Auftrieb verleihen.

Erst am Nachmittag schafften die Kurse am deutschen Rentenmarkt den Sprung deutlich in die Gewinnzone. Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA bremsten die Risikofreude der Investoren. Im September hat sich die Stimmung der Verbraucher in den USA verschlechtert. Der Indikator für die Konsumlaune des Marktforschungsinstituts Conference Board fiel im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 98,7 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 104,0 Punkten gerechnet.

Am Markt wurde zudem auf Daten vom US-Immobilienmarkt verwiesen, die etwas schwächer als erwartet ausgefallen waren. So ist der FHFA-Hauspreisindex für Juli nur geringfügig im Monatsvergleich gestiegen. Außerdem machte das Direktoriumsmitglied der US-Notenbank Fed, Michelle Bowman, deutlich, dass es nach wie vor Aufwärtsrisiken bei der Inflation gebe./jkr/nas