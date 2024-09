Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vom 19. bis 21. September trafen sich Branchenfachleute und Aussteller aus aller Welt auf der InterTabac 2024 in Dortmund, Deutschland, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen und die Zukunft der Tabakindustrie zu erkunden. Die 1978 gegründete InterTabac ist eine der wichtigsten Messen der internationalen Tabakbranche. Die diesjährige Veranstaltung mit über 700 Ausstellern zog fast 20.000 Besucher an. Die ICCPP Group, die Muttergesellschaft von VOOPOO, nahm an der Veranstaltung teil und präsentierte ihre neuesten Produkte und Innovationen.VOOPOO glänzt auf der InterTabac 2024: Präsentation von Innovationen und Gewinn der höchsten AuszeichnungIn diesem Jahr wurde die InterTabac in einem noch nie dagewesenen Umfang veranstaltet und es wurden zum ersten Mal Preise verliehen. Mit dieser Auszeichnung sollen neue Tabakprodukte gewürdigt werden, die technologische Innovationen und tiefgreifende Erkenntnisse für die Tabakindustrie mit sich bringen und die kontinuierliche Erforschung und den Fortschritt in der Branche fördern. Der ARGUS G2 mini (https://www.voopoo.com/argus-series/argus-g2-mini) von VOOPOO hat die erste Auszeichnung "Alternatives Nikotinprodukt des Jahres 2024" gewonnen. Andere Geräte wie ARGUS A, ARGUS G2, VMATE MAX sowie DRAG S2 und DRAG X2 haben mit ihrem frischen Aussehen und ihren erweiterten Funktionen ebenfalls viel Aufmerksamkeit erregt.VOOPOOs innovativer Stand wurde zum Mittelpunkt der Veranstaltung. In einer futuristischen Weltraumkapsel wurden die neuesten Produkte ausgestellt, damit sich die Vaping-Enthusiasten aus erster Hand von der überragenden Anziehungskraft der VOOPOO-Kernprodukte überzeugen und deren einzigartige Funktionen und Geschmacksrichtungen testen konnten. Sie hat die Aufmerksamkeit der Fachmedien und der Kunden auf der Veranstaltung auf sich gezogen und das internationale Image und die Innovationskraft der internationalen Vape-Unternehmen unter Beweis gestellt.Neben den Produktvorführungen bot VOOPOO auch einen Spielbereich, der zur Unterhaltung und Belohnung diente und über 500 Besucher anlockte. VOOPOO hat ein spannendes Gewinnspiel vorbereitet, bei dem die glücklichen Gewinner ein hochwertiges VOOPOO Produktpaket erhalten können. Außerdem sind die Teilnehmer eingeladen, ihre Reflexe bei einem Reaktionszeit-Wettbewerb zu testen. Diese Aktivitäten sorgen dafür, dass der Besuch des VOOPOO-Standes auf der InterTabac 2024 zu einem unvergesslichen Erlebnis wird und sich lohnt.ICCPP schreitet voran: Den Weg für eine glänzende Zukunft auf den globalen Märkten ebnenDer Erfolg von ICCPP auf der InterTabac 2024 beweist die führende Position des Unternehmens in der Branche und spiegelt sein langfristiges Engagement für Innovation, Qualität und soziale Verantwortung wider. Diese Auszeichnung wird ICCPP dazu anspornen, seinen Innovationsgeist weiter aufrechtzuerhalten, die Entwicklung seiner eigenen Marken zu vertiefen, das vorteilhafte Wachstum von Markenprodukten auf den globalen Märkten zu fördern und die Kommunikation und Zusammenarbeit mit globalen Marktpartnern und Nutzern weiter zu verbessern.WARNUNG: Dieses Produkt enthält Nikotin, eine Substanz mit hohem Suchtpotenzial.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2514086/VOOPOO_Wins_Alternative_Nicotine_Product_Year_2024.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/voopoo-gewinnt-den-ersten-platz-auf-der-intertabac-2024-in-dortmund-302257242.htmlPressekontakt:KONTAKT\uff1aVictor Liu,victor@voopootech.comOriginal-Content von: ICCPP GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176446/5872208