Die Visa-Aktie verzeichnete am Dienstag einen deutlichen Rückgang an der New Yorker Börse. Das Wertpapier des Zahlungsdienstleisters rutschte um mehr als 4 Prozent ab und erreichte zeitweise ein Tagestief von 276,71 USD. Dieser Kurssturz folgt auf Berichte, wonach das US-Justizministerium eine Klage gegen Visa einreichen könnte. Der Vorwurf lautet, das Unternehmen monopolisiere rechtswidrig den amerikanischen Kreditkartenmarkt. Diese Nachricht sorgte für Unruhe unter den Anlegern und drückte den Aktienkurs spürbar nach unten.

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten sehen Marktbeobachter weiterhin Potenzial für die Visa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 318,50 USD, was einen beträchtlichen Aufschlag zum derzeitigen Handelsniveau darstellt. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 2,12 USD je Aktie prognostiziert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten zudem ein solides Wachstum: Der Gewinn pro Aktie stieg auf 2,55 USD, während der Umsatz 8,90 Milliarden USD erreichte.

