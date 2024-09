Die Schaeffler Aktie zeigte sich zuletzt am XETRA-Handelsplatz mit deutlichen Kursschwankungen. Während das Papier zeitweise um 4,3 Prozent auf 4,43 EUR zulegte, markierte es auch Tiefststände von 4,10 EUR. Das rege Handelsvolumen von über 360.000 Aktien unterstreicht das lebhafte Anlegerinteresse. Trotz der jüngsten Erholung bleibt das 52-Wochen-Hoch von 6,78 EUR in weiter Ferne, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent entspricht. Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 6,18 EUR, was auf optimistische Zukunftserwartungen hindeutet.

Dividende und Quartalszahlen im Fokus

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,333 EUR je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild: Bei einem Umsatzplus von 3,33 Prozent auf 4,19 Milliarden EUR [...]

