Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Exporteure spüren Hoffnung aus China Während sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter eintrübt, kommt für die Exporteure nun Hoffnung und Hilfe aus Fernost. China lockert seine Geldpolitik, versorgt die Banken mit Geld und will so schließlich dem kränkelnden Immobiliensektor unter die Arme greifen. Lange einer der Wachstumstreiber in China, sorgen fallende Preise und steigende Risiken schon längere Zeit für Zurückhaltung ...

