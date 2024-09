© Foto: Dall-E



Die von Peking am Dienstagmorgen vorgestellten Stimulusmaßnahmen sorgen am Markt für Begeisterung - und bei der Aktie von Alibaba zu einem starken Kaufsignal!Im Reich der Mitte läuft es nicht gut. Chinas Wirtschaft kommt nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nicht in die Gänge, vor allem der Binnenkonsum schwächelt. Das hat auch mit der Immobilienkrise zu tun, denn der größte Anteil des chinesischen Privatvermögens steckt in Beton-Gold. Da hier die Preise fallen, fühlen sich Verbraucherinnen und Verbraucher weniger wohlhabend - der sogenannte Wealth-Effekt schlägt zu und drückt auf die Stimmung. Gleichzeitig ist aufgrund der demographischen Krise, in der China ebenfalls steckt, keine …