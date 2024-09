Nächste Übernahme der The Platform Group AG: Das Düsseldorfer Unternehmen erwirbt die österreichische 0815-Gruppe und erwartet den Abschluss des Zukaufs im kommenden Monat. "Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart", heißt es in einer Mitteilung der The Platform Group am Dienstag zu den finanziellen Modalitäten. Es sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...