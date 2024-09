The Platform Group AG, Mutterkonzern von fashionette, expandiert durch die Akquisition der österreichischen 0815-Gruppe. Diese strategische Übernahme, deren Abschluss für Oktober 2024 erwartet wird, verspricht eine signifikante Stärkung der Marktposition im deutschsprachigen Raum. Die 0815-Gruppe, gegründet 2007, hat sich von einem Elektronik-Onlinehändler zu einer vielseitigen Plattform entwickelt, die nun auch Werkzeuge, Gartenprodukte und Motortechnik umfasst.

Synergien und Wachstumspotenzial

Die Integration der 0815-Gruppe in das Portfolio der Platform Group eröffnet neue Möglichkeiten für fashionette. Durch die Erweiterung des Sortiments und die Erschließung neuer Märkte erwartet man eine deutliche Umsatzsteigerung. Die technische Expertise der 0815-Gruppe in Verbindung mit der Reichweite der Platform Group verspricht eine beschleunigte Expansion in weitere europäische [...]

