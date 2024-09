DJ XETRA-SCHLUSS/Stimulus in China stimuliert auch DAX-Anleger

FRANKFURT (Dow Jones)--Gleich zum Start in den Tag legte der deutsche Aktienmarkt kräftig zu. Der Impuls kam aus China, das Maßnahmenpaket der Peoples Bank of China stufen die Marktstrategen der Commerzbank als das umfangreichste seit langem ein. Es reicht von Zinssenkungen bis zur Unterstützung des Immobiliensektors und des Aktienmarktes. Die Anleger feierten, die Aktienmärkte in China schossen nach oben. Von einer besser laufenden Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt dürfte auch die exportlastige deutsche Wirtschaft profitieren, so die Idee. Vor allem die Autowerte legten hier zu, BMW um 3,6 und Porsche um 2,1 Prozent. Der DAX schloss 0,8 Prozent höher bei 18.997 Punkten und kratzte im Hoch knapp am Rekordhoch aus der Vorwoche vorbei.

Der deutsche Ifo-Index fiel im September derweil schlechter als erwartet aus. Der Ifo komplettiert laut Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank, die mauen Einschätzungen, die schon andere Umfragen wie das ZEW-Barometer und die Einkaufsmanagerindizes zeigten. Die hiesigen Unternehmen zeichneten ein düsteres Bild der deutschen Wirtschaft. Ein Aufschwung sei derzeit nicht in Sicht und Deutschland das neue Sorgenkind der Euroländer.

DHL will Umsatz bis 2030 um 50 Prozent steigern

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage erneut dünn. Auf ein positives Echo stießen Aussagen der DHL Group zum Strategietag. Der Konzern will verglichen mit 2023 bis 2030 den Umsatz um 50 Prozent steigern. Dafür sollen Wachstumsinitiativen initiiert und die Konzernstruktur vereinfacht werden. DHL sieht sich zudem auf gutem Weg, die Ziele für 2024 zu erreichen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung von Fedex sorgt dies für Erleichterung. DHL stiegen um 1,6 Prozent.

Deutsche Börse gerieten dagegen unter Abgabedruck und gingen 0,9 Prozent tiefer aus dem Handel. Hintergrund sind kartellrechtliche Untersuchungen der EU bei dem Börsenbetreiber. Wie die Kommission mitteilte, besteht der Verdacht, dass die untersuchten Konzerne EU-Kartellrecht verletzt haben könnten. Bei den betroffenen Produkten handelt es sich um Finanzderivate.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.996,63 +0,8% +13,35% DAX-Future 19.162,00 +0,8% +9,25% XDAX 18.993,82 +0,6% +13,27% MDAX 26.064,20 +0,3% -3,95% TecDAX 3.293,42 +0,6% -1,32% SDAX 13.713,45 +0,3% -1,77% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,85 +10 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 34 5 1 3.084,1 60,2 69,9 MDAX 29 21 0 438,3 26,0 21,0 TecDAX 18 10 2 601,4 15,2 13,1 SDAX 37 30 3 89,6 6,8 6,3 ===

September 24, 2024

