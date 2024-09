Shanghai (ots/PRNewswire) -Während der HUAWEI CONNECT 2024 haben Huawei und Ökosystempartner auf dem Weltgipfel für elektrische Energie von Huawei gemeinsam die Intelligent Distribution Solution vorgestellt. Diese Lösung hilft globalen Stromversorgungsunternehmen, ihre Produktivität zu verbessern und einen gemeinsamen Erfolg bei der digitalen und intelligenten Transformation zu erzielen.David Wang, Geschäftsführer und Vorsitzender des Verwaltungsrats für IKT-Infrastruktur von Huawei, hielt eine Eröffnungsrede. Er betonte die Bedeutung digitaler und intelligenter Technologien bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit neuen Energiesystemen einhergehen. Er betonte auch, dass Innovation der Schlüssel zur Lösung von Herausforderungen in der Branche ist. Um eine stabile und langfristige digitale und intelligente Transformation in der Stromindustrie zu gewährleisten, ist es unerlässlich, systematische Strukturen zu schaffen. Darüber hinaus ist der Aufbau eines florierenden Ökosystems notwendig, um Innovationen voranzutreiben und einen dynamischen Fortschritt zu erzielen.David Sun, Vizepräsident von Huawei und Leiter der Geschäftseinheit für die Digitalisierung der Stromversorgung, erklärte in seiner Grundsatzrede, dass Stromversorgungsunternehmen Geschäftsszenarien diversifizieren und Szenarien intelligent machen müssen, um die digitale und intelligente Transformation aus der Perspektive von Unternehmen, Wirtschaft und Technologie voranzutreiben. Ziel ist es, Probleme zu lösen, Werte zu schaffen und die wirksame Umsetzung der schrittweisen Einführung und der langfristigen Strategien des Unternehmens zu unterstützen.Auf dem Gipfel stellten Huawei und seine Ökosystempartner gemeinsam die Intelligent Distribution Solution vor. Die Lösung basiert auf der "Cloud-Pipe-Edge-Pipe-Device"-Architektur und nutzt innovative Technologien, um globale Energieversorgungsunternehmen dabei zu unterstützen, Leitungsverluste zu reduzieren, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern, die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen und die Integration und den Verbrauch neuer Energie in großem Maßstab und mit hohem Anteil zu gewährleisten.Die Lösung schafft auch ein offenes und nachhaltiges Kommunikationsnetz, das die beiden Hauptprobleme der 400-V-Transparenz und des Mittelspannungs-Backhauls in der Verteilnetzkommunikation angeht, sowohl heute als auch in Zukunft. Yang Bin, Direktor für Energiekommunikation des National Power Dispatching Control Center von State Grid, stimmte diesem Ansatz zu. Er sprach über seine Vision für die Entwicklung des neuen Stromversorgungssystems und erklärte, dass sich das Haupt- und Verteilernetz sowie die Mikronetze im zukünftigen Stromkommunikationsnetz koordiniert entwickeln werden, um die fünf Anforderungen zu erfüllen und zehn neue Plattformen zu schaffen, die zur Entstehung eines neuen und verbesserten Stromversorgungssystems beitragen.Huawei hat sich mit fast 30 Unternehmen und Ökosystempartnern zusammengetan, um seine intelligente Stromverteilungslösung zu entwickeln. Durch die Förderung von Offenheit und Zusammenarbeit erleichtert Huawei den Zugang zu den benötigten Kompetenzen und deren effiziente Nutzung. Huawei arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, um Innovationen innerhalb von Ökosystemen zu fördern und eine für alle Seiten vorteilhafte Zukunft zu erreichen. Dies steht im Einklang mit der Vision von HK Electric für ein neues Niederspannungsüberwachungssystem. Tony Yeung, Leiter der Abteilung für Übertragung und Verteilung von HK Electric, sagte auf dem Gipfel: "Wir hoffen, dass wir eine offene Plattform aufbauen können, die von allen Betreibern und Lieferanten gemeinsam entwickelt wird, so dass jeder seine Stärken voll einbringen kann und den Unternehmen hilft, die Kosten für Forschung und Entwicklung zu minimieren."Marcio Szechtman, Ehemaliger Vorsitzender des Technischen Rates von CIGRE und Ehrenmitglied von CIGRE, IEEE/PES Life Fellow, Wu Zhengrong, Direktor der Abteilung für Stromübertragung und -verteilung von China Southern Power Grid, Xing Jun, Chefexperte von State Grid Shaanxi, und andere Gäste aus dem In- und Ausland berichteten über die Herausforderungen und Praktiken von Stromversorgungsunternehmen im Prozess der digitalen Intelligenz.Huawei wird auch in Zukunft die Prinzipien der Offenheit, der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Nutzens hochhalten, Branchenszenarien weiter ergründen und Technologien für den Bereich der Stromversorgung ermitteln. Unter Nutzung der Vorteile seines Portfolios wird Huawei mit Partnern zusammenarbeiten, um die digitale und intelligente Transformation und die hochwertige Entwicklung der Stromwirtschaft zu fördern.