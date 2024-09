Peking (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von CRIOnline:Im digitalen Zeitalter setzen sich Akteure aus aller Welt für die digitale Transformation ein. Pioniere betreten Neuland und stellen durch innovatives Denken und entschlossenes Handeln die Weichen für den Fortschritt der Branche. Unternehmen definieren den Markt mit modernsten Technologien und intelligenten Transformationen neu und fördern so das Wirtschaftswachstum.Jeder Beitrag, der im Zuge der digitalen Welle geleistet wird, verdient Anerkennung, und jede noch so kleine Anstrengung wird die Zukunft besser machen. Die World Internet Conference vergibt den World Internet Conference Distinguished Contribution Award, um Einzelpersonen und Unternehmen auszuzeichnen, die einen bedeutenden Beitrag zum globalen Internetsektor und zu relevanten Bereichen geleistet haben.Das Portal für die Bewerbung von Unternehmen ist jetzt offiziell eröffnet. Wir laden Unternehmen auf der ganzen Welt ein, sich zu bewerben und an diesem besonderen Moment teilzuhaben.Wenn Ihr Unternehmen folgende Kriterien erfüllt:Es ist ein engagierter Träger sozialer Verantwortung.Ihr Unternehmen erfüllt seine soziale Verantwortung, indem es durch gemeinnützige Projekte neue Hoffnung weckt und durch internationale Zusammenarbeit Brücken auf der ganzen Welt baut. Seine Aktivitäten zeigen, dass Erfolg und Verantwortung Hand in Hand gehen, wenn Exzellenz und Engagement zusammenkommen.Es ist ein mutiger Wegbereiter mit einer Vision für InnovationIhr Unternehmen setzt innovative Ideen entschlossen in wirkungsvolle Ergebnisse um. Mit bahnbrechenden Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen sowie Betriebs- und Managementpraktiken treibt es das Branchenwachstum kontinuierlich voran, während es gleichzeitig soziale Innovationen anstößt und den Weg für neue Wachstumschancen ebnet.Es ist ein schnell wachsender Akteur mit grenzenlosem PotenzialIhr Unternehmen erzielt ein Wachstum, das über dem Branchendurchschnitt liegt. Durch herausragende technologische Leistungen, außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen sowie effiziente Abläufe schafft es wesentliche Vorteile, die seine eigene Expansion vorantreiben und eine vielversprechende Blaupause für die Entwicklung von Industrie und Gesellschaft darstellen.Dann ist der World Internet Conference Distinguished Contribution Award die perfekte Plattform für Ihr Unternehmen. Es ist höchste Zeit, Ihren Beitrag der Welt zu präsentieren.Starten Sie jetzt Ihre Online-Bewerbung unter: https://viv.cn/su/wic_contributionKontakt: Fr. Xinyu Zhao: contribution@wicinternet.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2513719/wic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zeigen-sie-ihren-beitrag-der-ganzen-welt-die-globale-bewerbungsphase-fur-den-distinguished-contribution-award-hat-jetzt-begonnen-302257402.htmlPressekontakt:Chen Zhang,zhangchen@cri.cnOriginal-Content von: China Media Group CRIOnline, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150005/5872240