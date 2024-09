DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Merz: Übernahme der Commerzbank wäre "verheerendes Zeichen" für Deutschland

CDU-Chef Friedrich Merz lehnt eine komplette Übernahme der Commerzbank als "ganz verheerendes Zeichen für die Stabilität des Industriestandortes Deutschland" ab, hat aber generell nichts gegen die Beteiligung einer europäischen Bank an dem deutschen Finanzinstitut. Dieses würde die Konsolidierung im europäischen Bankensektor vorantreiben. Merz warnte, dass bei einer Übernahme der Commerzbank die Finanzierung des deutschen Mittelstands und der Exporttätigkeit Schaden nehmen würde.

Scholz will Paket zur Rettung von Industriearbeitsplätzen - Zeitung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will laut einem Medienbericht mit einem umfangreichen Unterstützungspaket Arbeitsplätze in der deutsche Automobilindustrie retten. Auch die von der Industrie oft als so hoch eingeschätzten Energiekosten will er anpacken. "Wir müssen alles dafür tun, um für Arbeitsplätze in Deutschland zu kämpfen", sagte er nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstag in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion.

VDMA: WIN-Initiative ist nur der erste Schritt

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat die von der Regierung angeschobene Initiative "Wagnis- und Innovationskapital für Deutschland" (WIN) zur Förderung von Startups gelobt, aber noch weitere Maßnahmen angemahnt. "Mit dem umfangreichen Maßnahmenpaket werden die Bedingungen für Wachstums- und Innovationskapital in Deutschland entscheidend verbessert", konstatierte der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen. "Gleichzeitig ist die WIN-Initiative nur der erste Schritt", betonte er. "Um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, müssen das Startup-Ökosystem weiter gefördert und bestehende Investitionsbarrieren abgebaut werden."

Stimmung der US-Verbraucher im September eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im September abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 98,7. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 104,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 105,6 von zunächst 103,3 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 124,3 (Vormonat: 134,6), jener für die Erwartungen fiel auf 81,7 (86,3).

Studie: Belastungsfähigkeit der Erde hat sich rapide verschlechtert

Der "Patient Erde" befindet sich laut einer neuen Studie in einer kritischen Situation und sein Zustand hat sich rapide verschlechtert, wie es in einer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) veröffentlichten Studie der Initiative Planetary Boundaries Science (PBScience) zum ersten Gesundheitscheck des Planeten heißt. Die Erde befinde sich bereits außerhalb des sicheren Handlungsraums für die Menschheit. Dieser Planetary Health Check zeigt laut PIK, dass die lebenserhaltenden Funktionen des Erdsystems gefährdet sind. Von insgesamt neun von Wissenschaftlern definierten ökologischen Belastungsgrenzen der Erde sind sechs bereits überschrittenen und laut Studie steht das Überschreiten einer siebten Grenze unmittelbar bevor.

+++ Konjunkturdaten

*US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Sep +5,2% gg Vorjahr

