Die Deutsche Post AG hat am Investorentag ihre Wachstumsstrategie bis 2030 vorgestellt, was den Aktienkurs des Logistikkonzerns beflügelte. Das Unternehmen strebt ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an und plant eine Vereinfachung der Konzernstruktur. Die DHL Group wird ihre fünf Geschäftsbereiche als eigenständige Gesellschaften etablieren, wobei die Marke Deutsche Post für den Bereich Post & Paket Deutschland erhalten bleibt.

Positive Resonanz bei Analysten und Anlegern

Die Ankündigungen stießen bei Experten auf Zustimmung. Analysten bewerteten die Strategie als vertrauensbildendes Signal in einem herausfordernden Marktumfeld. An der Börse reagierten Anleger positiv: Die Aktie legte via XETRA um 1,35 Prozent auf 38,24 Euro zu. Branchenkenner sehen in der Deutschen Post aktuell das attraktivste Chance-Risiko-Verhältnis im europäischen Logistiksektor.

