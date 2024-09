The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.09.2024

ISIN Name

CA73928T1021 POWER GRP PROJECTS

FR0013522091 MERCIALYS 20/27

US68619K2042 ORGENESIS INC. DL-,0001

