Die 1&1 AG Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld mit gemischten Signalen. Am jüngsten Handelstag verzeichnete das Papier zunächst leichte Gewinne, bevor es im Tagesverlauf Schwankungen unterlag. Der Kurs bewegte sich zwischen 13,36 EUR und 13,84 EUR, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz der kurzfristigen Volatilität sehen Analysten langfristig Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,83 EUR, was einen erheblichen Aufwärtsspielraum impliziert.

Geschäftszahlen und Ausblick

Im letzten Quartal konnte 1&1 AG einen Umsatzanstieg von 2,00 Prozent auf 991,54 Millionen EUR verbuchen. Allerdings ging der Gewinn je Aktie von 0,49 EUR im Vorjahresquartal auf 0,30 EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,050 EUR, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern.

